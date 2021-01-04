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星巴克、伯朗全買1送1！開工咖啡優惠懶人包　萊爾富也買5送5

▲星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克官網、星巴克咖啡同好會粉絲團）

▲開工日各大超商、連鎖咖啡優惠懶人包。（圖／翻攝星巴克官網、星巴克咖啡同好會粉絲團）

記者蕭筠／台北報導

小確幸一次領！元旦假期過後，今（4）日就是今年的第一個上班日，全台大超商、連鎖咖啡也祭出咖啡優惠，像是萊爾富有大杯美式或拿鐵買5送5，還有星巴克和康是美、統一精工合作，其會員消費可享買1送1優惠，伯朗咖啡則同樣祭出買1送1，就是要讓上班族開工第一天也能活力滿滿。

●萊爾富
開工不憂鬱，萊爾富推出「大杯咖啡同品項買5送5」活動，包含冰或熱美式、拿鐵都有，且開放以「Hi-Life VIP」APP或以紙本券方式寄杯，單一品項單筆結帳組數最高10組。

●OK mart
迎接開工日，OK mart今（4）日推出「莊園級美式、拿鐵買20杯送21杯」，提醒限同品項；另還有OK Cafe提拉米蘇拿鐵特價55元、哈燒熱點經典現烤蛋撻2件8折、APP會員以1000點點數可用5元加購茶葉蛋。

▲▼OK CAFÉ。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK今日推莊園級美式、拿鐵買20杯送21杯。（圖／記者蕭筠攝）

●星巴克
星巴克即日起至1月底，凡為康是美金卡會員於該藥妝門市消費，即可獲得星巴克大杯以上美式、焦糖瑪奇朵好友分享優惠券；另2月22日前，統一精工會員至加油站加油，不限公升數，也可獲得大杯以上美式咖啡或巧克力可可碎片星冰樂好友分享日，每周一固定發放。

另憑中國信託「實體ATM優惠小白單」或「LINE官方帳號電子優惠券」優惠憑證，購買大杯美式咖啡可享優惠價80元，直接現省30元。

●伯朗咖啡館
伯朗咖啡館1月也於「特定分享日」推出「買1送1」活動，包括1月4日、1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日及1月31日等通通有，活動日以原價購買飲品任1杯即送飲品任1杯，不限品項及容量，結帳金額以價高者計算，提醒依門市不同提供日期不同，建議可先上官網或致電查詢。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲cama café。（圖／業者提供）

●cama cafe
cama cafe今年與VISA金融卡合作，只要下載官方App並註冊cama pay並綁定台灣發行的VISA金融卡，今年12月31日前凡使用cama pay支付購買大杯黑咖啡2杯，即享第2杯6折優惠，每月限量3千組，每位卡友每日限購買1組，不可寄杯。

●路易莎咖啡
路易莎咖啡今日則限時推出「抹茶品系列」優惠，如抹茶鮮奶直接下殺55折，特價55元就能喝到，其他特定茶飲品也有25元至30元不等的單品折扣。

●西雅圖咖啡
西雅圖整整1月止凡到店消費即送「好咖優惠卡」，有飲品第二杯現抵、點特定餐點送美式咖啡等優惠，可於下次消費時兌換。

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