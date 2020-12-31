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4大超商跨年夜備戰先看！信義區門市拆門　行動餐車賣熟食＋口罩

▲▼萊爾富跨年備戰。（圖／業者提供）

▲萊爾富跨年備戰。（圖／業者提供）

記者周姈姈／台北報導

今晚就要跨年了，為因應大量人潮湧入，全台超商已提前做好各種防疫準備，像是萊爾富信義區1門市今日早上10點「拆門」備戰，增加5～10名人力，並於多處設置酒精，現場還會備妥近400盒萊潔口罩，OK mart move行動超商開到門市，現場除販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔外，也特別新增防疫專區主要販售醫療用口罩、酒精及濕紙巾等相關用品。

●7-11

為加強防疫，7-11針對北中南東跨年活動周邊上百間門市祭出5大防疫機制，包括宣導民眾戴口罩並適時進行來客人流管制；設立防疫商品專區販售袋裝及盒裝口罩、濕紙巾、酒精等用品；加強公共區域定時消毒亦提供酒精讓消費者手部清潔；門市飲品由專人製作不進行結帳動作，避免接觸，最後鼓勵民眾使用非現金支付結帳。

▲7-11增加暖暖包和口罩備貨量。

今年因防疫部分縣市政府有限制晚會入場人數管制，但仍會湧入大量人流，7-11也於市區周邊門市增加杯裝咖啡、飯糰、三明治、啤酒等備貨量至2到3成，另觀察到清境周邊訂房率高達9成以上，其門市為因應高山低溫，包括食飲類、用品類也備貨增2至3倍，像是零食、泡麵及暖暖包等。

●全家

全家今年則針對跨年一級戰區、台北市信義區的門市，將備貨量、人力倍增5至10倍，其中，因政府規定跨年晚會場內除補充水分外禁止飲食，瓶裝水備貨較平常多出15倍、口罩也多出百倍貨量。

●OK mart

根據以往跨年人潮，OK mart也在信義商圈、門市加碼備貨5倍，並將OK move行動超商開到門市，現場除販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔外，也特地新增防疫專區主要販售醫療用口罩、酒精及濕紙巾等相關用品。另門市人員也會戴好口罩、多加消毒做好防疫動作。

▲OK mart行動超商也增設防疫專區。（圖／業者提供）

●萊爾富

今年跨年夜為因應防疫及低溫報到，萊爾富今年於信義區信彩門市的結帳區、店門外賣區增設自助酒精消毒區，提供有需求民眾使用，且為落實防疫政策，避免過多公共機台接觸，今年也特地增加5至10名人力於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域，以專人協助民眾需求，並於多處設置酒精，方便店員隨時消毒使用，門市現場更備妥近400盒萊潔醫療防護口罩，滿足消費者即時需求。

另為迎接跨年人朝，萊爾富北市信彩門市也將於明（31）日拆除自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，部分門市備貨量較往年增加2倍，像是咖啡、麵包、飯糰等，輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。

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