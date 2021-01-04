快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雨來了！中央氣象局今天（4日）上午7時45分對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，這周北部再轉濕涼天氣，而且一天比一天溫度下滑，留意周四降溫顯著，周五清晨北部低溫可能降到10度以下，迎來另外一波寒流，偏濕冷，感受會比跨年元旦的乾冷還要冷。

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氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和3日類似，主要降雨區域偏向基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，北部平地雲量增多偶飄雨。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平提醒，周二東北季風增強，周三東北季風影響，這段期間有點小降溫，台北高溫低於20度，但夜間清晨低溫差不多；周四有強烈大陸冷氣團或寒流等級的強冷空氣下來，當天越晚越冷，預估周五到周六清晨是這波冷空氣最強時，台南以北、東北部低溫8至10度，其他地區12度上下。

官欣平說，這波冷空氣和上波寒流強度有點類似，但因水氣多較多、比較濕，感受上很冷；在東北風的型態下，北部、東半部仍是主要降雨地區，而越往桃園以北和宜蘭的下雨情況越明顯，中南部則偏向雲多。

官欣平表示，這波冷空氣加上水氣配合，以周五、周六下雪機率高，北部、東北部1000到2000公尺高山有降雪機率，中南部則是3000公尺以上高山有機會。