沒有不舒服！台中50歲男健檢「照出破百顆肺結節」　醫師也震驚

台中一名50歲男性，從事噴漆工作長達10年，另有20年的車床工作經歷；最近，他身體並無不適，只是進行例行性健檢，結果竟照出上百顆肺結節，連醫師也震驚。

肺部9成5是毛玻璃結節 醫師直言難處理

胸腔科醫師蘇一峰今發文指出，該名50歲男子抽菸20年，除了從事噴漆工作長達10年外，還有20年的車床工作經驗。他平時並無明顯不舒服的症狀，這次也只是進行例行性健康檢查；沒想到，電腦斷層掃描的結果，令醫療團隊大吃一驚。

影像顯示，其肺部呈現「滿天星」狀態，布滿上百顆肺結節，且其中九成五以上皆為高風險的毛玻璃肺結節。

蘇一峰直言，面對如此密集的肺結節，臨床上根本無法單靠傳統開刀手術全數清除，後續追蹤與治療評估極具挑戰性。

網友嚇壞 感嘆職業風險被忽略

對此，網友們紛紛回應，「天啊！才50歲就這麼嚴重」、「通常是這樣啦，知道有病後就會開始惡化了」、「都是硬撐比較多吧」、「我看到全身起雞皮疙瘩這正常嗎」、「太恐佈了」、「嚇死人」。

不少人也將焦點放在職業傷害上，指出噴漆、油漆等工作長期接觸化學物質，卻經常忽略防護，「肺部疾病真的很容易被忽視，發現時往往已經很嚴重」。更有網友直言，常看到噴漆師傅因為悶熱不戴口罩，呼籲應將相關防護措施納入職安檢查的一環，「為了基層勞工著想，不能只靠自覺。」

