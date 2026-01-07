　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒有不舒服！台中50歲男健檢「照出破百顆肺結節」　醫師也震驚

▲沒有不舒服！台中50歲男健檢「破百顆肺結節」嚇壞了。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲肺部有上百顆肺結節。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名50歲男性，從事噴漆工作長達10年，另有20年的車床工作經歷；最近，他身體並無不適，只是進行例行性健檢，結果竟照出上百顆肺結節，連醫師也震驚。

肺部9成5是毛玻璃結節　醫師直言難處理

[廣告]請繼續往下閱讀...

胸腔科醫師蘇一峰今發文指出，該名50歲男子抽菸20年，除了從事噴漆工作長達10年外，還有20年的車床工作經驗。他平時並無明顯不舒服的症狀，這次也只是進行例行性健康檢查；沒想到，電腦斷層掃描的結果，令醫療團隊大吃一驚。

影像顯示，其肺部呈現「滿天星」狀態，布滿上百顆肺結節，且其中九成五以上皆為高風險的毛玻璃肺結節。

蘇一峰直言，面對如此密集的肺結節，臨床上根本無法單靠傳統開刀手術全數清除，後續追蹤與治療評估極具挑戰性。

網友嚇壞　感嘆職業風險被忽略

對此，網友們紛紛回應，「天啊！才50歲就這麼嚴重」、「通常是這樣啦，知道有病後就會開始惡化了」、「都是硬撐比較多吧」、「我看到全身起雞皮疙瘩這正常嗎」、「太恐佈了」、「嚇死人」。

不少人也將焦點放在職業傷害上，指出噴漆、油漆等工作長期接觸化學物質，卻經常忽略防護，「肺部疾病真的很容易被忽視，發現時往往已經很嚴重」。更有網友直言，常看到噴漆師傅因為悶熱不戴口罩，呼籲應將相關防護措施納入職安檢查的一環，「為了基層勞工著想，不能只靠自覺。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►PO「抽X攻略」取笑女學生！出版社遭炎上道歉　小編慘了
►F-16被令停飛！來台28年「累積10架墜毀」　失事史全整理
►不只冷到爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

生活熱門新聞

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」

金色三麥日本便宜賣　董事長親自道歉

定存全解掉！70萬All in「超穩1檔ETF」網看傻

預言台積電赴美股價跌破500　台大學者疑刪文

中榮「無照醫療廠商」執刀手術　醫師旁邊納涼看

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

冷到沒完沒了　回溫時間曝

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

不只冷爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

更多熱門

相關新聞

健檢數值正常卻倒下！醫曝5關鍵判斷

健檢數值正常卻倒下！醫曝5關鍵判斷

不少民眾每年接受健康檢查，看到報告顯示「正常值」便放下心防，但腸胃科醫師鄭泓志指出，門診中常見「報告正常、身體卻已出現早期代謝問題」的情況，包括容易疲倦、睡眠品質差、腰圍逐年增加、體重愈來愈難控制等，這些變化往往早已累積，只是尚未跨過檢驗數字的界線。

胡瓜健檢肺部異常「照出毛玻璃」定期追蹤

胡瓜健檢肺部異常「照出毛玻璃」定期追蹤

30歲男微咳「肺部密密麻麻」　醫一聽工作搖頭

30歲男微咳「肺部密密麻麻」　醫一聽工作搖頭

35歲女會計師手肘痛3年　醫揪「隱藏病灶」才根治

35歲女會計師手肘痛3年　醫揪「隱藏病灶」才根治

男篩出胰臟腫瘤「改變作息瘦6kg」變健康　嗨喊：人生最快樂時光

男篩出胰臟腫瘤「改變作息瘦6kg」變健康　嗨喊：人生最快樂時光

關鍵字：

肺結節職業傷害噴漆工毛玻璃結節健康檢查

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面