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孝子邀母同住出大事！老母低溫外出竟失聯　警消10車20人尋找

▲員警依據手機定位判定陳母所在區域後進行地毯式搜索，終於在產業道路旁草叢尋獲陳母。（圖／鳯林分局提供）

員警依據手機定位判定陳母所在區域後進行地毯式搜索，終於在產業道路旁草叢尋獲陳母。（圖／鳯林分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮陳姓男子2日下午匆匆忙忙進入鳳林警分局萬榮分駐所報案，稱其母親已年過八旬下午獨自外出散步，到晚餐時間仍未見其返家且無法取得聯繫。當時萬榮鄉林田山區低溫僅10度，擔心年邁母親發生意外，心急如焚至派出所請求協助，萬榮分駐所值班副所長鍾明仁立即啟動協尋機制，在警消及山地義警合作下，順利於3小時內尋獲老太太並協助返家。

陳男平時與年邁母親相依為命，年初遠從台北至花蓮縣萬榮鄉工作，不捨母親獨自在都市生活，也讓母親遠離城市的塵囂，便請母親至萬榮鄉住處同住，享受花蓮鄉村山川秀麗風光。

不料，2日下午母親獨自外出散步，竟失去了聯繫，由於強烈寒流來襲氣溫驟降，憂心母親安危焦急的到萬榮分駐所報案，值班副所長鍾明仁立即請警員羅光、黃薰陞陪同陳民上山搜尋，並通知萬榮消防分隊及熟悉山區地形的山地義警，共出動10車20人一同加入協尋行列。

員警依據陳男提供母親手機定位判定陳母所在區域後，即對該區域進行地毯式搜索，歷時近3個小時，晚間21時許終於在林田山區產業道路旁草叢尋獲陳母，陳母有些受到驚嚇，經消防隊救護員檢視身體狀況，評估沒有大礙後交由陳男帶返家休息，結束迷途之旅，母子離去前再三向警消人員表達感謝之意。

鳳林分局長林昆達表示，員警主動積極並保持機警，於重要事件發生時仍保有協同作戰的高度團隊精神。此次搜救行動有賴警消與民力共同合作，另對陳民在年邁母親手機內設置定位軟體，便利於警消快速依照定位尋獲陳母，值得宣導推廣。

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