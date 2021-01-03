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「1000萬vs.台大學歷」怎麼選？校友律師吐往事　優勢曝光驚呆網

▲▼大學生,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學,高教,高等教育,校園,台大。（圖／記者李毓康攝）

▲台大學歷與1,000萬元現金的抉擇，引起許多網友討論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

先前曾有網友發文，詢問「1,000萬台幣跟台大學歷哪個值錢」，在網路上引起許多討論，多數人意見不一，有人認為台大學歷好、也有人說1,000萬可以拿來投資，往後不愁吃穿。對此，就有台大畢業的律師揭露求職的過程，讓人看了不禁直呼「『我台大』這三個字超值錢的」。

先前曾有網友在PTT上發文詢問，1,000萬新台幣與台大學歷相比，哪個價值比較高，而先決條件是「能挑選任意科系」，且可以習得相應的知識，若是在這種狀況下，1,000萬元的現金與台大學歷該如何選擇。

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眾多網友在網路上討論，分成2種派別，分別是擁護台大學歷的，以及擁護1,000萬現金的。有人認為，「台大，1,000萬元賣肝十年內一定有」、「台大很難賺不到吧」。也有人說，「1,000萬，All in台積財富就自由囉」、「1,000萬元存股不用上班。」

對此，台大畢業的律師林智群在臉書上揭露從前往事，雖然「台大也不算什麼好學校」，但他還是會選擇台大。林智群說明，若擁有台大學歷，基本上就是大補帖，可以擁有知識、人脈以及「推定你不笨」。

▼林智群分析「台大畢業」這四個字的優勢。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼大學生,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學,高教,高等教育,校園,台大,台大總圖。（圖／記者李毓康攝）

林智群指出，以法律系而言，最重要的考試是司法官、律師考試，在他那個年代，國考的出題老師大部分都是台大老師，所以對他們而言，考國家考試就如同考校內考試，「你說有沒有優勢呢？」

林智群提到，律師考試相當公平，也有私校學生能上榜，但若是念台大，厲害的同學、學長姐與學弟妹會比較多，到了他這個年紀，就能感受到同學優秀的好處，「比如遇到刑案的疑難雜症，法律上適用的問題，可以私訊請教辦了20年刑案的法官同學，問一下官府碰到這種情況通常會怎麼處理。這種關係是當年一起唸書的緣分，不是出社會後可以培養的。」

林智群舉往例說明，光是別人「推定你不笨」，這點就值1,000萬元了，他出社會後某次到大公司應徵，需要通過考試項目，科目則是法律與英文，但他完全沒注意到背面有英文題目，開心地回答完法律申論題就交了卷。

▼林智群揭露剛出社會時的面試經驗，完全顯現出了「台大優勢」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

由於只寫一半的題目，照理只有一半的分數，應該會被刷下來，不過他還是取得第二次面試的機會，面試官當場就問「怎麼沒寫後面的英文題目」。林智群當時震驚了一下，詢問「有英文題目嗎？我不知道耶」。

結果3位面試官討論了一下，認為不管再怎麼樣，林智群都是台大畢業的，英文不可能爛到無法收拾，因此決定錄取。

眾多粉絲看完林智群的文章，忍不住在下方留言，「第3點很有感……以前到勤業（眾信）面試（當年還沒合併），面試官只跟你哈拉，譬如最近看了什麼電影 然後就錄取了（雖然後來沒去上班）」、「『我台大』這三個字超值錢的」、「雖然持續耍廢，但台大兩個字讓我成為兒子心目中的女神，一千萬也買不來。」

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