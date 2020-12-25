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掛保證助吸金24億害千人　3王牌律師「收錢簽證卻不查證」遭起訴

▲▼ 露營車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲3名律師涉嫌幫助吸金集團鑑證露營車投資吸金遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子吳國昌因以「投資露營車」等專案，對外吸金24億元，已經被高院更一審判刑12年，法院在調查過程中，發現民眾會受騙，主要原因是包括江東原、葉大慧、魏君婷3名律師，會協助簽署鑑訂契約書，法官主動告發3名律師後，台北地檢署25日依違反《銀行法》的幫助犯罪嫌疑起訴，並請求法院沒收3人共近200萬元收入。

中信昌國際公司負責人吳國昌，從2005年起，對外招攬投資「露營車售後租回」，以及「嘉義、金門旅館預定地售後租回」等專案，以保證買回還本、最高年利12%等高分紅吸引民眾投資，還大陣仗在桃園、新竹、台中、台南設立分公司，讓投資人相信錢景可期，加入投資，但實際上這些專案從沒有實際施行，就連土地買來也只是拿去抵押融資。

前後有上千民眾受騙上當，吳國昌因吸金24億元，一審由台北地院判刑14年的同時，法官也發現，民眾會相信這些投資專案，是因為有江東原、葉大慧、魏君婷3名律師在簽約時見證，主動告發3律師也涉嫌不法，目前吳國昌涉案部分更一審改判12年，目前更二審中。

江東原、葉大慧、魏君婷承認有幫忙鑑證，但是否認知道吳國昌違法吸金，檢察官林達認為，3名律師都是專業人士，應該要知道短期內幫忙鑑證上千份契約，代表必須有足夠的露營車數量、旅館用地，卻完全置之不理，每簽1分鑑證就收取1000元，讓吳國昌可以拿著律師見證向外宣稱是合法投資，估計江不法所得23萬1000元、葉129萬8000元、魏143萬1000元。

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