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收假日9大地雷路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲國5北向明日北返車潮將從上午開始湧現。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

明天是元旦連假最後一天，交通部高公局表示，明日將有9大路段將出現雍塞情形，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等，其中國5北向將從10時塞到20時，行車時間為平時7倍。

高公局表示，今日西部國道路網於下午16時30分、國5於下午14時30分開始出現北向車潮，壅塞路段包括國1北向北斗至埔鹽系統、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段，其餘路段大致能維持行車順暢。截至下午17時，國道交通量為65.4百萬車公里。預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

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▲▼元旦收假日國道疏運。（圖／高公局）

▲元旦收假日國道疏運措施。（點圖放大／高公局）

明日(1/3)為元旦連續假期第3日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局表示，明日疏導措施包括14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

另預判明日壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局呼籲，針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼元旦收假日國道疏運。（圖／高公局）

▲▼元旦收假日國道疏運。（圖／高公局）

▲▼元旦收假日國道疏運。（圖／高公局）

▲元旦收假日國道交通量預測。（圖／高公局）
 

1/3國道壅塞時段與路段預測
國1下午北向
⚫ 15-18時西螺-埔鹽系統(4倍)
⚫15-18時南屯-后里(4倍)
⚫16-18時新竹系統-竹北(4倍)

國3下午北向
⚫ 16-18 時關西-大溪(4倍)
⚫16-18時大山-香山(4倍)
⚫16-18時竹山-中興(3倍)
⚫16-18時霧峰系統-霧峰(3倍)

國5下午北向
⚫ 10-20時宜蘭-坪林(7倍)

國6下午西向
⚫ 16-18時舊正-霧峰系統(3倍)

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