連假第2天車流湧現！蘇花午後現北上車潮　預估3日達尖峰

▲▼蘇花公路2日午後北上車流已明顯增多。（圖／記者王兆麟翻攝） 。

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期第二天，蘇花路廊自上午11時開始出現北返車潮，截至下午3時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為3640輛，北上花蓮往宜蘭方向為4128輛，目前北上最高量為13時至14時839輛/小時。在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為77分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為79分。預估今日蘇花路廊北上車流尚餘4,000至6,000輛待疏解，北上車多狀況預估將持續至晚上。

為因應北返車流，公路總局3日11時起續辦太魯閣大橋南端至崇德管制站之大客車優先道措施，並且首辦中仁隧道北端至和平火車站間之大客車優先道措施以及和平火車站至蘇花改和平端間之大客車替代路線，公路總局呼籲用路人盡量搭乘大眾運輸工具，除能減少私人運具使用外，在壅塞時段行經本路段亦可有效縮短行車時間。

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3日為元旦連假第三天收假日，公路總局預估蘇花路廊北上車流量可能達9000至11000輛/日之規模，第四區養護工程處南澳交控中心將持續全天候24時監控並進行交通疏導措施，依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，運用隧道廣播、提速牌面與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，宜蘭及花蓮地區警察局亦全力配合疏運，加強疏導以維護交通秩序。

公路總局提醒用路人，元旦連續假期已逐漸進入尾聲，請用路人在安排行程時儘量避開尖峰時段，並利用公路總局開發的「幸福公路APP」了解路況，沿路注意收聽警廣及CMS之資訊發布，出發前請做好車輛安全檢查，如遇車多壅塞請保持耐心，遵照人員指揮循序漸進，進入隧道後請開啟大燈，並在速限範圍內儘量提高車速。你我共遵循，平安好出行。

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