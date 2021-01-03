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北埔老街停車「坑」！掛牌50收錢變3倍　她進場沒停險被拖下車打

記者陳凱力／新竹報導

元旦連假最後一天，天氣開始回暖，許多人也紛紛把握機會出遊，不過，有民眾在臉書抱怨，2日帶著家人前往北埔老街，開進一個停車場準備停車，發現疑似滿停後又跟著車潮要退出，卻莫名其妙被停車場管理員斥喝，雙方你一言我一句，激動之時，老闆還試圖動手將她拖下車，這名網友回家一查才知道，早就在GOOGLE被負評灌爆，收費1次150元，相較於公有停車場1小時20元、私人停車場1次50元，簡直貴了3倍。

▲女怨「北埔老街停車差點被揍」　苦主狂蓋樓：掛牌50進去變3倍。（圖／讀者劉小姐提供）
▲網友劉小姐在臉書社團抱怨，差點被北埔老街一處私人停車場老闆揍。（圖／讀者劉小姐提供，下同）

▲女怨「北埔老街停車差點被揍」　苦主狂蓋樓：掛牌50進去變3倍。（圖／讀者劉小姐提供）

▲劉小姐打算跟著車潮離開停車場，卻被停車場業者攔下，雙方爆口角。

「我今天差點被這位老闆拉下車揍」，原PO劉小姐在臉書社團貼文抱怨，北埔一間私人停車場的老闆大爆走，老遠就聽到他大聲罵人，劉小姐將車子開進後想繞出去，卻被老闆追上來大罵…劉小姐說，自己回罵了一句「挖靠，有沒有必要這麼罵人？」結果老闆瞬間被引爆，雙方一陣互罵後，老闆竟將手伸進車內要把她拖下車，後來是被一位工作人員阻擋才作罷，慌亂中還被老闆的亂拳揮舞到…老闆邊罵髒話邊用拳頭槌了兩下車子。

事後劉小姐回家後上 GOOGLE地圖查詢，才發現這家停車場簡直惡評如潮，很多遊客都反應這家停車場，門口掛著計次一車收費50元，但實際開進去之後價錢漲3倍變成150元，覺得店家太不老實。

▲女怨「北埔老街停車差點被揍」　苦主狂蓋樓：掛牌50進去變3倍。（圖／讀者劉小姐提供）

▲劉小姐回家後查詢GOOGLE，才發現這間停車場很多負評。

劉小姐向記者表示，員工當時一直叫她走，不然她可能已經被拖下車揍了，只是老闆疑似和警方熟識，竟然跟警方說是自己撞到他，目前她還在等行車紀錄器畫面，劉小姐也表示，自己不是當地人，對停車資訊不熟悉，覺得價錢其實還好，但對於門口寫50，實際收150的行為非常不認同。

不過，記者實際查詢GOOGLE評論，發現這家停車場的收費並不一致，從100元、150元到200元都有，甚至有網友說「7/11來停才100元，7/25再來確說150元，真是坑人，同樣我們的車後面那台說本來150元給你優惠100元，你都再亂喊價錢，請大家千萬不要上當亂喊價，拒停。」但不論是100、150、200元，都比周邊收費貴了不少。

有網友認為，北埔老街的公有停車場1小時只有20元，其他私人停車場以次計算，每次50元，以北埔老街的規模來說，大約1個小時左右可以逛完，這間停車場一次收費150元，簡直貴爆了。

▲女怨「北埔老街停車差點被揍」　苦主狂蓋樓：掛牌50進去變3倍。（圖／讀者劉小姐提供）

▲劉小姐向記者表示，老闆好像和警方熟識，竟然跟警方說是自己撞到他，讓她傻眼。

還有不少網友也被老闆噴過，在留言處大吐苦水「他態度真的差 我也遇過 當冬天到了」、「這家真的很坑人」、「停過的人應該都知道這一家都會覺得很貴…」、「真的很貴，入口也沒標價停車費用，進去只說一句，150我們有開發票」、「靠，昨天去就看到老闆在噴人，150是覺得還好，畢竟地也滿大的…」、「我之前也是吃過虧，表示不清楚，停車直接收150，真的是坑人」、「進去才知道150，被騙一次就不會再去了」、「上週去，也是150，停完走出來才發現旁邊有50的，超坑，…這老闆很敢收，大概這種觀光點，賺一次性遊客就夠飽了吧，就是有這種，把觀光業素質拉低了，難怪國旅興盛不起來」。

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