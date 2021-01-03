台中鴨肉店拖餐「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局　網1星洗版挺外送員

▲事後還撂人到警局等外送員。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

店家惡意拖欠訂單，還對外送員大小聲，監視器畫面曝光讓台中這間店紅了！一名熊貓女外送員昨天（2日）到北屯一家知名鴨肉飯取餐，等了20分鐘對方都說還沒好，店員卻持續出餐給後面才來的客人，其中一名男店員更火氣大地說「是沒有被人打過？」、「等毛長齊再來說」，咄咄逼人的模樣引發網友眾怒。

女外送員在臉書社團「爆怨公社」表示，她到店家以後就先報單號，「現場也沒有客人，也沒有其他訂單，結果等了10分，早就超過店家取餐時間」，詢問過後對方說要再等10分鐘，結果時間到了仍未出餐，「女店員說無法等就轉單，之後來了一個男店員，態度極差，說我很跩，說在路上不要讓我遇到」，對方越罵越生氣，整個人手插腰往前逼近，還用不雅字眼辱罵、威脅。

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▲店家被1星洗版。（圖／翻攝自爆怨公社）



外送員事後將監視錄影畫面交由警方，並控告對方妨害自由，包含恐嚇、公然侮辱等等，最誇張的是報警當下，店員甚至還撂人堵在警局門口，「其實很害怕...是警局的人後面請他們離開。」

貼文曝光後引發公憤，網友紛紛湧入Google評論留下1星負評，並在貼文底下聲援，「不知道這樣的態度還會不會有生意，等等去朝聖看看」、「帶人到警局外面堵人真的很扯，真當警察局自己開的喔」、「什麼嘴臉啊，拖單就拖單還敢恐嚇別人」、「樓主要再去我是臺中人的社團，發一篇給當地人口耳相傳一下」、「原來是堂口，我以為是鴨肉專賣店。」