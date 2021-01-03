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南韓新冠增657例！看守所「病毒傳播」擋不住...再驗出121人確診

▲▼南韓首爾跨年夜街頭冷清。（圖／路透社）

▲南韓首爾跨年夜街頭冷清。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在冬季進入第3波全國性流行潮，或許是因政府連續數周以來實施高強度的防疫政策，新增確診者呈減緩趨勢，不過專家也指出，由於跨年、周末的篩檢數量較平日少，因此才造成通報的新增患者較連日來少，呼籲大眾務必持續遵守防疫措施，全國明（4）日0時起禁止5人以上群聚。

根據《韓聯社》報導，截至3日0時為止，南韓今（3）日9時30分共通報657起病例，其中641例為境內感染、16例為境外移入，同時新增20例死亡。目前南韓共累計63244例確診、962例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增444例（首爾佔195例、京畿道佔201例、仁川佔48例）； 江原道新增33例；光州、忠清北道各新增26例；大邱新增21例；釜山新增19例；慶尚北道新增14例；全羅南道、慶尚南道各新增12例；忠清南道新增9例；大田新增8例；蔚山新增7例；全羅北道新增5例；濟州島新增4例；世宗新增1例。

▲首爾東部看守所確診案例已逼近千人大關。（圖／志影像／美聯社）

▲首爾東部看守所在第5次全數篩檢中，驗出121人確診。（圖／志影像／美聯社）

從主要的群聚感染案例來看，首爾東部看守所累計958例；京畿道龍仁市療養院累計10例；京畿道平澤市老人安置中心累計13例；京畿道平澤市親友旅遊與三溫暖累計23例；慶尚南道晉州市高爾夫球聚會累計23例。

另外，稍早南韓法務部指出，首爾東部看守所2日實施第5次全數篩檢，新增121名囚犯確診，江原北部監獄新增4名囚犯確診，全國看守所與監獄目前累計共1108名囚犯與內部職員確診。

►南韓發現首宗南非「變種病毒」！新冠再增824例...英變種飆增4例
►看守所淪新冠地獄！囚犯失控喊「救我」陷暴動 南韓法務部開罰了

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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