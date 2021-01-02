桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

記者陳韻如／桃園報導

桃園一處國道橋下2日上午發生一起嚴重車禍！一名女子騎車行經路口時，卻未遵守交通號誌停等紅燈，慘遭綠燈直行的轎車撞飛，而當下警方恰巧在路口準備攔查違規車輛，沒想到卻目擊整起車禍發生，於是立刻上前關心。此外，整個車禍過程也被後方車輛的行車紀錄器錄下，車主事後也將畫面PO上臉書，讓不少網友見狀嚇傻直呼，「也太恐怖！」

▲事發當時路口號誌燈號為紅燈，但女騎士卻未停下，反而直直闖過。（圖／翻攝爆料公社）

透過畫面可以看到，事發當下路口號誌為紅燈，但沒想到女騎士竟未停下，直直向前衝，下秒「碰」的一聲巨響，一亮綠燈直行的轎車就這樣撞了上來，女騎士當場被撞飛數公尺遠，接著倒地不起，而事發當時有警方恰巧在路口攔查違規車輛，目睹了整個過程，於是立刻上前關心。

▲女騎士闖過路口後，一輛綠燈直行的轎車閃避不及，直接將女騎士撞飛。（圖／翻攝爆料公社）

這段影片曝光後，有不少網友看了傻眼，紛紛留言，「都紅燈了還闖？還好有行車記錄器，不然車主就衰了」、「移動式神主牌，替車主默哀」、「這自殺式騎法害人不淺⋯闖紅燈就算了連看都不用看」。

▲當時有警方恰巧在路口攔查違規車輛，1秒趕抵車禍現場，讓網友看傻。（圖／翻攝爆料公社）

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