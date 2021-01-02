花1000元找小姐…他「褲子還沒脫」就遭逮！法官一張照片撤罰

▲台中李姓男子花錢進行性交易，但褲子都還沒脫就被警方查獲，並開罰1500元，他不服提出異議。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名李姓男子與女子小君（化名）約定好，以1000元進行15分鐘的全套性交易，但沒想到，褲子都還沒脫，警方就持搜索票破門，並當場以違反社會秩序維護法第80條第1款「從事性交易」裁罰1500元。李男不服裁罰，事後以上未付錢，且小君衣服也未脫為由向台中地院簡易庭提出異議。法官審理後，李男「性交易行為尚屬未遂」，撤銷裁罰。

判決書指出，李男2020年9月11日晚間與小君約定好以1000元代價進行15分鐘的全套性交易，但沒想到，他才脫完上衣、鞋襪，褲子都還沒脫，且小君衣服也尚未脫衣，警方就持搜索票破門而入，還當場裁罰1500元。

李男事後不服，認為自己尚未完成交易，只符合性交易的「合意階段」，並未進行、也未完成性交易，就被警方查獲，而因社會秩序維護法第80條第1款規定的「性交易」，必須雙方完成性交或猥褻行為，李男認為自己並未符合，因此向台中地院簡易庭提出異議。

法官審理時，勘驗警方所拍攝的證物，發現李男當時僅退去上衣坐在床沿，小君則是站在角落，也尚未脫衣服，且小君也出面作證，表示2人還沒進行交易，就被警方查獲。

對此，法官認為，2人的證詞及照片均證實了2人所述，認定「性交易行為尚屬未遂」，並未構成社會秩序維護法第80條第1款規定的「從事性交易」要件，因此裁定撤銷原處分。全案確定。

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