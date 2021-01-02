人妻病患勾上名醫！診間享「特殊治療」還拍婚紗　正宮見18禁照崩潰

▲台中名醫與人妻病患發生婚外情，還甜蜜拍婚紗，正宮抓包氣炸提告。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名精神科醫師阿宏（化名）與已婚女病患小君（化名）發生婚外情，2人不僅多次在診間發生關係，還互相傳送親密照片，關係長達6年。此外，2人姦情被抓包後，小君更囂張向正宮恐嚇，稱要讓正宮全家不安全等，讓正宮氣得對小君提告求償。法院審理後，則判小君須賠償正宮17萬元。

根據判決，小君與丈夫2008年結婚，並育有2名子女，她2011年底疑似因為丈夫家暴，而到阿宏的診所就醫，2人竟因此發生婚外情，並自2012年間起在診間內發生第一次關係後，就陸續有再發生關係，地點除了在診間外，還曾相約到旅館，小君甚至還直接將阿宏帶回家嘿咻。

直到2018年11月26日，小君主動向丈夫坦承外遇，且半個月前都還有與阿宏上摩鐵開房間，並交出2人的對話紀錄以及親密合照，甚至是婚紗照給丈夫，讓丈夫相當崩潰，憤而對阿宏提告，最終獲賠30萬元。

對此，阿宏妻子也反指控，她與阿宏結婚10多年，而小君明知到阿宏已婚，卻多次邀約阿宏出遊、吃飯，甚至自稱是阿宏的寶貝老婆等，2人姦情被抓包後，小君還恐嚇，要讓她全家不安全，讓她氣得直接對小君提告，而法院最後也依恐嚇危害安全罪判刑確定。

阿宏妻子另外再對小君提出民事求償，而法官審理時，勘驗阿宏與小君合照發現，2人一同拍攝婚紗照，還甜蜜相視、攬抱，除此之外，還有阿宏裸上身，小君僅著浴袍甜蜜倚靠在他肩上，甚至是親吻臉頰的親密舉動。

此外，小君多次甜蜜發文，「愛你一世，我愛你！」、「寶貝老公今天跟我求婚了」、「今天寶貝老公帶我去看婚紗了，好愛你！」等，再加上小君丈夫對阿宏提告的判決中，有2人曾發生性行為的對話，認定2人行為明顯超出普通朋友的正常交往，也嚴重侵害阿宏妻子配偶權，因此判小君須賠償17萬元。全案可上訴。

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