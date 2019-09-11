紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

▲紅帽子、快車肉乾中鏢開罰！北市抓到7件最高罰15萬。（圖／東森新聞）



記者許力方／台北報導

中秋節連假將至，台北市環保局依環保署來函，移送疑似禮盒產品過度包裝案共17件進行稽查，共查獲7件禮盒違反規定，包括知名老店「快車肉乾」經典小禮盒、「紅帽子」法蘭蘇禮盒等都被告發，開罰3萬至15萬元罰鍰。

台北市環保局說明，依《資源再利用法》規定，產品包裝體積比值不得超過1，這次查獲違規包括：「遠東生技」早藍綠禮盒，體積比1.66，「快車肉乾」經典小禮盒，體積比1.46、「發現」真時禮盒，體積比1.51、「歐蕾」滋潤緊緻禮盒組，體積比1.61、「英國Ciate夏緹」Candy Cane House歡樂薑餅屋，體積比1.34、麗嬰房nac nac草本呵護護膚禮盒，體積比1.51。

請繼續往下閱讀...

另外，「紅帽子」法蘭蘇禮盒32枚裝，包裝層數不符3層以下規定，達4層。

環保局表示，為落實廢棄物源頭減量，環保署自2006年7月公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。違規製造或輸入者，可依違反《資源回收再利用法》第26條，處以3萬至15萬元罰鍰。