又見英國！30多歲英籍男「持陰性報告」入境即採檢確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥公布個案分別為美國2例、菲律賓2例、英國及印尼各1例。

指揮中心表示，案804為英國籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，自述12月28日起即有輕微鼻塞症狀，但自覺為英國天氣寒冷所致，12月31日進行採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者2人，均為一同入境之英國籍同事，採檢結果均為陰性，列為居家隔離。

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案805為本國籍20多歲女性，長期於美國就學，去年12月30日入境，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，當日晚間出現喉嚨不適症狀，12月31日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共18人，其中6人列居家隔離，12人列自主健康管理。

案806為美國籍40多歲女性，去年12月24日來臺工作，入境時無不適症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於12月29日居家檢疫期間出現全身倦怠、嗅覺異常及腹瀉等症狀，12月30日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

案807、808均為菲律賓籍30多歲女性移工，去年12月18日來臺，且均持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。入境後前往集中檢疫所進行檢疫，入境迄今均無症狀，12月31日檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於2名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案809為印尼籍20多歲男性船員，去年12月17日來臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，入境迄今均無症狀，於今(2021)年1月1日進行自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共6人，均列為自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計127,203例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含125,219例排除)，其中808例確診，分別為713例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、686人解除隔離、115人住院隔離中。