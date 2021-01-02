►英國旅遊史追蹤人數增為216人！140人檢疫期滿「已採檢123人」

記者洪巧藍／台北報導

嚴防英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心回溯去年12月13日開始，過去14天曾有英國旅遊史者皆加強追蹤，檢疫期滿進行採檢。指揮中心發言人莊人祥今日表示，目前為止有英國旅遊史累積共216人，其中140人檢疫期滿。檢疫期滿者有123人進行採檢，115人檢驗陰性。

▲嚴防變種病毒，台灣加強境管，圖為機場入境資料照。（圖／記者李毓康攝）

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國內23日針對英國入境、有相關旅遊史者加強檢疫，分別於30日、31日確認2起英國變種病毒新冠病例。指揮中心也進一步回溯自12月13日以來，入境前14天有英國旅遊史者都要在居家檢疫期滿後追溯採檢，原估計200人，今日莊人祥公布最新數據增至216人，其中140人期滿，76人還在檢疫當中。檢疫期滿者有123人進行採檢，115人陰性、8人檢驗中，另17人待採。

根據指揮中心資料，對英國管制後首班倫敦飛台北班機27日入境，有一名10多歲少年下機時發現有發燒情況，最後確診新冠且為英國變種病毒，因應此情況，國內開始加強境管，限制非本國其人士入境。

指揮中心進一步針對病毒量高的陽性檢體進行病毒比對，發現同日公布確診的案791、去英國留學的本國籍20多歲男性，也同樣屬於變種病毒。

目前台灣累計出現2例變種病毒個案，莊人祥日前表示，目前確認感染英國變種病毒兩案都在醫院，沒有散佈到社區的疑慮。

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