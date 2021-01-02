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中橫失蹤41天奇蹟獲救！3金牌酬神謝4好籤　他改名「重昇」紀念

記者陳凱力／新竹報導

在中橫便道失蹤41天幸運獲救的新竹邱男，家人在他失蹤期間多次到新竹縣新豐鄉池和宮祈求，隨著時間拉長、尋獲機會愈來愈渺茫之際，就連搜救人員都漸漸感到灰心，沒想到池和宮仍連出4次好籤，最終果然讓邱男順利獲救，為了感謝池府王爺神威顯赫，邱男的家人也在2021年元旦當天酬神謝戲，並將準備點心招待，感謝眾人集氣和協助。

▲中橫失蹤40天奇蹟找回　酬神謝4好籤…新竹邱男「重昇」紀念。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲邱男和家人一起到新豐鄉池和宮謝神。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

池和宮管委會總幹事許昭儀和總務陳貴子說，邱男的雙親做生意，原本定期就會到池和宮拜拜，邱男失蹤後，他的家人幾乎每天早上都到池和宮備供品、燒財帛，誠心祈求。

▲中橫失蹤40天奇蹟找回　酬神謝4好籤…新竹邱男「重昇」紀念。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲邱男(左3)經過調養，健康恢復良好，身形也變得壯碩。

邱男失蹤半個月時，許昭儀發現邱母跪著哭得非常傷心，於是上前關心並安慰她，後來邱母和姐姐邱美齡告訴她，曾經擲筊3次都求得好籤，只是都過了1個月了，還是還沒找到人，連身邊的人也勸他們放棄、想開一點。

邱昭儀安為邱母，既然求得好籤，代表其兒子還活著，王爺一定會實現祈求者的心願，便擁抱並安慰邱母要有信心，後來，邱的家屬在宮方和鳳凰天師壇道長葉金石的建議下，特別備生雞蛋供奉山君尊神虎爺，同時多燒甲馬化為兵馬去保護，沒多久，就傳來邱男尋獲的好消息。

▲中橫失蹤40天奇蹟找回　酬神謝4好籤…新竹邱男「重昇」紀念。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼邱的家人感謝池府王爺和兵將順利找到弟弟，為了答謝池府王爺神威顯赫，佑尋弟弟平安歸來，也雇工在宮前廣場搭設戲棚。

▲中橫失蹤40天奇蹟找回　酬神謝4好籤…新竹邱男「重昇」紀念。（圖／記者陳凱力翻攝）

邱美齡受訪時表示，獲尋前夕，家人在池和宮第四次擲筊依舊是好籤，而且神明還指示，弟弟會在農曆11月初（12月16日）平安找到，果真如願以償。邱的家人感謝池府王爺和兵將順利找到弟弟，為了答謝池府王爺神威顯赫，佑尋弟弟平安歸來，也雇工在宮前廣場搭設戲棚，預定元旦下午2點酬神謝戲，並將準備麻糬和糖果等點心招待大家。邱男幸運被獵人找到之後，父母也幫兒子改名為重昇以為紀念，一家人親到池和宮還願，不只花了10多萬打了3面共15錢的金牌呈給王爺，也盼日後有機會為宮務盡一份心力。

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關鍵字：

中橫失聯新竹邱男

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