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中橫失蹤男「來來去去」　河床置20包乾糧都不見...研判有吃

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記者陳凱力、白珈陽、李忠憲／綜合報導

新竹邱男在中橫便道墜落150米深崖，終於在失蹤40天後在約1公里距離的廢棄電廠涵洞被獵人找到，其實，之前搜救人員曾前往該處搜尋，還放置了食物包，卻不見邱男蹤影，後來連食物包都不翼而飛，經歷40天的荒野求生，邱男被發現時又冷又餓，瘦得只剩皮包骨，非常狼狽，不過能在缺乏食物又低溫的環境幸運存活，撿回一條命，也讓人感覺不可思議。

新竹邱聖哲獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲新竹邱男歷經40日，終於在近日被發現蹤跡。（圖／記者白珈陽翻攝）

迅雷救援協會總隊長詹文榮說，其實這40天來，搜救人員一直不曾放棄，每日出動10餘人不間斷，帶著邱男的家屬上山找人，從谷關水庫一路找到德基壩，從海拔300多公尺的高地到山谷窪地，11月初家屬帶了大量乾糧、巧克力、礦泉水，跟著救難人員一起拿到大甲溪畔四處放置，還在乾糧袋內放入紙條「大家都來接你、帶食物來給你吃、趕快出來、不要害怕、姊姊爸媽都愛您」，希望邱男看見字條，可以安心吃乾糧。

不過，奇怪的是，後來救難人員再回到河床上卻發現食物包已不翼而飛，連個塑膠袋都沒看到，究竟是邱男撿拾走還是被其他野生動物叼走也不得而知，至於為何多次前往，卻不見邱男，搜救人員也很納悶，懷疑可能是邱男當時健康情形還可以，行動又自如，所以會來來去去，搜救人員也感嘆，其實如果邱男留在原地不要到處跑，根本不用40天，不用多受苦這一段，早就被救難人員找到了。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲邱男在涵洞被找到的時候瘦得只剩皮包骨。

警方說，邱男找到的地點剛好是原民獵人的打獵範圍，當時獵人在涵洞看到正在睡覺的邱男，邱突然睜開眼睛，獵人嚇得拔腿就跑，後來才冷靜下來思考，曾在新聞中看到邱男失蹤的消息，懷疑那名男子可能就是邱男，第一時間就到派出所報案。警方抵達現場後發現，邱男可能不懂得在野外覓食、升火等技巧，在涵洞內並未發現飲食、柴火痕跡，但不知道邱男去哪找到的一塊塑膠帆布，用以包裹保暖。

當地居民說，近日中部山區夜間氣溫降到約10度左右，聽到邱男奇蹟存活覺得不可思議，台中市消防局山域搜救教官林擁世說，邱男可以在野外存活「沒有失溫」是一個關鍵，可能因為近日中部地區只有零星降雨，邱男又找到能避雨的引水隧道，還有防水帆布能保暖，才讓邱男免於失溫，成功等到救援。

▲曾搜過涵洞！最近只離百米　河床置20包乾糧都不見：研判有吃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲邱男被獵人發現獲救。

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