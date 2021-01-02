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台東縣加強豬肉原產地（國）資訊標示稽查　75家業者皆符合規定

▲台東縣長饒慶鈴(左)與台東市長張國洲視察豬肉原產地（國）資訊標示。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴(左)與台東市長張國洲視察豬肉原產地（國）資訊標示。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局因應中央開放含萊克多巴胺的豬肉進口，由台東縣長饒慶鈴率隊，分為5組前往台東市中央市場等地進行豬肉原產地（國）標示稽查工作，督促業者做好豬肉原產地（國）標示工作。衛生局一共稽查75家，含中央市場、各大賣場、早餐店，便當店等，其中少數商家雖標示不完整，但在輔導後立即改正，已符合相關標示規定。

衛生局豬肉原產地（國）標示稽查及抽驗，稽查人員出動15人，上午8點30分在台東縣府廣場集合後，共兵分五路進行，首日先以台東市區及各大賣場為稽核重點。

台東縣長饒慶鈴與衛生局同仁一同前往台東市中央市場及正氣路一家大賣場視察，台東市長張國洲也在中央市場陪同縣長聯袂視察及宣導，各肉商攤位情形皆符合規定。

饒慶鈴表示，希望業者販售豬肉相關原料食品皆應於外包裝、菜單註記，或使用標籤、立牌等方式標示豬原料原產地，也請消費者安心到中央市場採買，以及歡迎大家多多食用台東本地生產的溫體豬食品。

衛生局指出，為提供消費者清楚且明確之選購資訊，針對豬肉及豬可食部位原料，要求原產地（國）資訊透明，日後從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，增進消費者知的權益。

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