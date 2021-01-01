一出生就自帶「鐵支」！　竹科工程師爸爸喜迎超幸運元旦寶寶

▲號稱最幸運的元旦寶寶出生就自帶「鐵支」，工程師爸爸非常開心。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導



2021年第一天除了升旗典禮外，最令人興奮的就是迎接元旦寶寶的到來，新竹市截至中午為止，轄內7家醫療院所，共有7名元旦寶寶誕生，男生3名、女生4名，目前尚有6名產婦待產中；新竹縣截至下午3點，共誕生21位元旦寶寶，其中一名寶寶還是在2021年1月1日1點10分出生，出生的年、月、日、時、分中，都由1組成，如同撲克牌中的鐵支，非常幸運。

號稱全台幸福城市的新竹市，2020年1月到11月出生人數為3240，為全台排名第11會生的城市，2021元旦再傳好消息，增添7名元旦寶寶生力軍，還有6位寶寶正在「排隊進場」，市長林智堅也送上祝福，歡迎這些元旦寶寶成為新竹市的一員，在幸福城市中，平安健康幸福長大。

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▲縣長楊文科帶著夫人到東元醫院為幸運的元旦「鐵支」寶寶送上祝福。

根據內政部網站統計中，新竹縣去年1到11月間共誕生3808名寶寶，排名全台第9會生的城市，元旦這天也增添21位元旦寶寶，上午縣長楊文科偕夫人前往東元醫院探視元旦生產的媽媽，送上金鎖片、育兒用品等，祝福元旦寶寶圓滿如意。

有趣的是，新竹縣竹北一名元旦寶寶不只在出生舉國同慶的元旦日，其出生年月日還是2021年1月1日1點10分，滿滿的11111，好記又有趣，讓工程師爸爸非常開心。縣長楊文科表示也表示，恭賀新生兒誕生的家庭，喜迎新生命，新的一年縣府也持續推動嬰幼兒福利服務工作，新竹縣民可申請「新生兒營養補助」，第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，以上補助10萬元。

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