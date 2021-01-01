道路鋪柏油他要硬闖！惡男持磚塊砸頭8下　交管員重傷險沒命

▲桃園市吳姓男子去年6月間騎車搭載友人行經中壢區永福路時，不服從道路柏油施工林姓男子指揮而強行進入施工路段，吳惱羞成怒持磚塊攻擊林頭部重傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年6月間騎車搭載友人行經中壢區永福路，該路段正進行柏油施工，吳強行闖入遭交通指揮林姓男子制止，雙方發生口角，吳惱羞成怒竟持路旁2塊磚頭朝林頭部重擊8下，造成頭部重創當場昏迷，經路人送醫撿回一命；吳在偵訊時坦承犯行，但否認有殺人之意圖，檢方偵結依重傷害未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，47歲的吳姓男子於去年6月21日下午4時30分，騎乘機車搭載鄧姓友人行經中壢區永福路時，因該路段進行柏油鋪設實施局部交管，施工單位由林姓男子負責周邊交管，但吳男欲強行進入工地，遂與林男起爭執。

吳心生憤怒之際，隨手從路旁拾起2塊磚頭朝林男頭部重擊，導致當場倒地昏迷，但吳仍未罷手仍持續攻擊，路人見狀將吳拉開，並將受傷林男送醫治療，林男經診斷後有頭皮、左眼周圍等處撕裂傷、頭部鈍傷等傷勢，事後林男驗傷提告。

吳男在檢警偵訊時坦承有持磚塊向林頭部敲擊，但辯稱沒有很用力敲打，檢方根據警方提供現場監視器畫面，吳持磚塊重擊林頭部第一下，林立即倒地不起，可見吳下手力道不輕，林男倒地後吳仍持續持磚頭攻擊7下，每下都是針對頭部，最後還是路人勸阻架離吳男，才將林男送醫，未釀成更嚴重傷勢，檢方駁斥吳男說詞，偵結依重傷害未遂罪提起公訴，並建請地院審酌吳有前科，是否依法加重其刑。

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