新竹市升旗官員比民眾多　隔壁縣長楊文科：要為萊豬申請釋憲



▲新竹縣長楊文科在元旦升旗時表示，中央昨天宣布地方食安自治條例，因違反憲法並抵觸中央法規而無效，經新竹縣政府與議會商討將準備申請釋憲（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2021年元旦升旗，受到疫情及強烈寒流來襲影響，考量防疫及民眾身體健康，各縣市政府都不約而同的縮小升旗規模，或改線上直播，新竹市府早上在市長林智堅帶領局處首長在市府廣場前舉行了一場簡單且隆重的升旗典禮，參與及觀禮的人數不到50人，相較於新竹市的規模，新竹縣則顯得熱鬧盛大，縣府採嚴格防疫未縮小規模模式，除了邀請到巴雀藝術與揚音樂集帶來客語和西方歌曲跨界音樂交流，陸軍專科學校鼓號樂旗隊超吸睛樂旗儀隊表演。

相較去年元旦升旗，有數千人前來參加，還有幻象戰機衝場，2021年元旦，新竹市府縮小規模，包含早餐市集、親子馬路塗鴉全部取消，僅剩市長林智堅帶領一級首長進行簡單儀式。

▲▼新竹市長林智堅帶著局處首長一起升旗，扣除參加典禮的工作人員，還比觀禮民眾多。





新竹市長林智堅致詞時也打氣，因為疫情的關係，打亂了生活步調，讓大家共同度過了去年艱難的一年，當2021年的第一道曙光升起，艱困的一年過去了，美好的日子也將隨著曙光回來。同時呼籲大家團結一致，持續迎著光，邁開建設的步伐，為下一個百年發展打好基礎，迎接城市美好的未來。最後，我們祈福，台灣國泰民安、風調雨順，也要祝福大家，2021平安好年。天佑台灣！

一溪相隔的新竹縣則顯得熱鬧滾滾，31日晚間邀請歌手歡聚的跨年演唱會照常舉行，雖然一開始現場民眾僅2000多人入場，稍顯冷清，但隨著舞台上載歌載舞炒熱氣氛，到了倒數階段，已有將近3萬民眾到場一同跨年。1日早上的升旗儀式，縣長楊文科也帶著議長張鎮榮、立委林為洲、立委林思銘、13鄉鎮市長向民眾揮手問安，歡喜迎向充滿希望的2021年。

▲▼縣府採嚴格防疫未縮小規模模式，除了邀請到巴雀藝術與揚音樂集帶來客語和西方歌曲跨界音樂交流，陸軍專科學校鼓號樂旗隊超吸睛樂旗儀隊表演。

縣長楊文科致詞時表示，新的一年有更多艱難要挑戰，該做的事勇往直前、全力以赴，元旦開始中央開放萊豬與30個月齡以上美牛進口，新竹縣的食安自治條例落實「零檢出、要標示、設專區」三大政策，但中央昨天宣布地方食安自治條例，因違反憲法並抵觸中央法規而無效，經新竹縣政府與議會商討將準備申請釋憲，要保障民眾健康及吃的安全！

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