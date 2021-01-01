跨年0觀眾奇景「祖宗早就有了」　醫曝1張圖：台灣人總是超前部署

▲「八三夭」無畏零觀眾，依舊敬業在台上帶動氣氛！（圖／年代提供）



網搜小組／劉維榛報導

時常針砭時事的陳志金醫師，在今（1）日發文祝新年快樂，不過文中的哏圖，神比喻昨晚的跨年晚會，同樣是「0觀眾」熱鬧活動，原來「我們的祖宗也是早就有了」，更讓醫師笑讚，「台灣人總是超前部署！」

陳志金在臉書粉專貼出一張哏圖，並以「時代的變與不變」這一句話，比喻昨晚（12月31日）的0觀眾防疫跨年晚會，他直言這熟悉的場景，「我們以前早就有了！」

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圖片可見，左上沒有觀眾的晚會，對一旁的照傳統布袋戲，「30年1萬場，神看人不看」；右下則是一群人正在體驗虛擬實境VR，對比隔壁的「觀落陰」，兩種情境神對比，讓陳志金不禁笑虧，「我們的祖宗也是早就有了，台灣人總是超前部署！」

時代的變與不變 昨晚的跨年晚會，好多場都沒有觀眾 表演者都自嘲說是唱給空氣聽 這個沒有觀眾的表演 我們以前早就有了～ 虛擬實景VR也不神奇 我們的祖宗也是早就有了～ #台灣人總是超前部署 新年快樂！ 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年12月31日 星期四

幽默的文章貼出後，引發底下網友笑回，「我們只是利用電視隔空觀看，其實有很多『觀』眾啊」、「台下其實很多觀眾，在於有跟沒有之間啊！不是人人都看得到的」、「演給神明看人不看的，是我們南投縣草屯鎮南埔陳府將軍廟的習， 廟隔一條路，對面廣場有好幾個戲臺，有時同時段好幾場都演布袋戲給神明看」。

▼動力火車看著底下一片空，仍幽默大喊「很遠的朋友大家好！」（圖／年代提供）







▼胡瓜嗨喊「後面的朋友」，結果鏡頭一轉觀眾區一片漆黑！（圖／翻攝自YouTube／民視直播 FTVN Live 53）

