江啟臣勉勵國民黨：我們曾被打趴在地上　但我們選擇承擔

▲國民黨元旦升旗。（圖／記者陳煥丞攝，下同）



記者徐政璿／台北報導

國民黨1日上午8時在中央黨部舉行元旦升旗典禮，包括黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫均到場，戴著國旗口罩合唱國歌。江啟臣表示，過去一年，在選舉挫敗中掉淚，在立法院流血流汗，並肩在街頭齊聲吶喊，我們齊心在人群中連署，「我們曾經被打趴在地上，但我們沒有逃避，選擇承擔」。

江啟臣感性表示，因為低谷，我們聞到土地的芳香，因為謙卑，我們聽到百姓的聲音，因為挫敗，我們挽起衣袖胼手改革，這是國民黨人共同的記憶與教訓，也是未來重返榮光的養分。

展望新的一年，江啟臣指出，挑戰與任務只會更加的艱鉅，新冠肺炎疫情下，台灣產業結構的調整以及民生經濟的振興；美國新任總統就職以及全球體系的重整；兩岸關係低盪，需要重新尋求對話的空間。

此外，江啟臣說，國民黨還會持續監督執政黨的專斷獨行及倒行逆施，捍衛台灣的民主與人權，「反萊豬顧食安」以及「還我公投權」兩項公投的連署及投票，都在在考驗著國民黨人的能力與決心。

江啟臣說，故總統蔣經國曾說，「千金重擔壓肩頭，一片忠心報國家。如果我們全黨同志都能心心念念為國家，開大門，走大路，任何困難難不倒我們」，他想以這句話與所有黨員同志，以及支持者共勉，也做為我們新的一年砥礪前進的目標。