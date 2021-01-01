蔡英文元旦談話對照去年承諾　府方人士：證明落實了6項施政

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2021年元旦，總統蔡英文發表新年談話，以「如常生活」四字總結2020年、展望2021年。府方人士指出，蔡英文分享了6項近期的施政訊息，呼應了2020年的談話，落實照顧更多人民，且說到做到。

府方人士指出，蔡英文用「如常生活」四個字總結2020這漫長的一年，但事實上，2020年「如常生活」是全體台灣人創造的「台灣奇蹟」。

府方人士表示，蔡英文的演說中有提到，2019年12月31日，針對武漢班機登機檢疫，從防疫到紓困，從紓困到振興，台灣沒有封城，可以正常上班上課，且成為全世界第一個開打職棒的國家，可以參加演唱會、藝文活動，甚至台灣經濟維持正成長，股市攀上高峰。

府方人士說，在蔡英文新年談話中，她跟國人分享6項近期的施政訊息，如果有仔細觀察，會發現其實呼應了2020年的談話，證明這一年來，不僅「說到做到」，也回應了她自己所說的，要有更多人受到政府的照顧。

首先，在去年談話中，蔡英文提到「「南迴改」甫通車，而今年元旦，更進一步強化東部的交通能量，期盼40年的南迴鐵路電氣化已經在去年底通車，完成台灣環島鐵路電氣化的最後一哩路。

再者，去年蔡英文提到基本工資連續4年調漲，而今年在全球經濟飽受疫情困擾的此刻，雖然增加幅度不多，但今年依然是連續第五年基本工資調漲。

另外，去年蔡英文承諾要為農民朋友建立一套退休制度，而今年起，農民退休金制度正式上路，這也是蔡英文競選連任的重要政見；在托育政策上，蔡英文去年提到2到3歲托育補助，競選時也提出「0到6歲國家跟你一起養」政見，如今新增3000班公共化幼兒園，目標跟進度都超前。

在社會宅方面，蔡英文去年期許，要讓更多人受到政府的照顧，她今天的談話中則提出，今年要在全國興建1萬5000戶社會住宅；最後，蔡英文去年提到，台灣會是世界關注的焦點，而今年確實防疫有成，備受國際讚譽，她也提到，新版「放大Taiwan」的護照即將發行。

▼蔡英文元旦發表新年談話。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

