蔡英文攜手圖文作家推新年賀圖　「抱蔡想想」合體自家5毛孩

▲總統蔡英文與圖文作家「小學課本的逆襲」聯名2021年跨年賀圖。（圖／翻攝自蔡英文IG）

記者蕭羽耘／台北報導

2020年已到尾聲，總統蔡英文31日在社群平台發布與「小學課本的逆襲」聯名之2021年跨年賀圖，賀圖畫出蔡總統抱起愛貓蔡想想的樣子，其他4隻毛小孩也超萌同框，提早祝賀大家新年快樂。

這次是蔡英文繼聖誕節與圖文作家「ㄇㄚˊ幾」合作推出賀圖後，於年底再度聯名圖文作家。蔡英文31日也在Instagram和大家分享賀圖，感謝「小學課本的逆襲」提供一種跨年的方式，但 蔡想想恐怕不會這麼文靜。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年有許多跨年活動改為線上直播，透過蔡總統與圖文作家聯名，呈現在家安心跨年也是一種不錯的選擇。

范綱皓說，本次蔡總統與「小學課本的逆襲」聯名，分為上下兩部分，上圖將家中五位毛小孩想想、阿才、Bella、Bunny和Maru巧妙排成「2020」字樣，下圖再由Ｑ版小英舉起想想改排為「2021」字樣，其中貓咪被抱起而伸長的樣貌，源自網路流行梗「無限延伸的貓咪」。

除此之外，「小學課本的逆襲」31日同時也在其社群平台貼出「總統的跨年與我的跨年對照」，與總統版本相同，以可愛插畫方式呈現。

范綱皓補充，蔡總統在2020年底連續兩次聯名圖文作家發表賀圖，除了表示總統對台灣圖文創作者創意的一貫肯定，也盼在新的一年，能繼續走出同溫層，祝福大家都有個溫暖的2021年。

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