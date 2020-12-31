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「6大全景地點」避開人潮看101煙火　安全倒數迎接2021

▲▼北市公布6處跨年賞煙火的地點。（圖／台北市政府提供）

▲北市公布6處跨年賞煙火的地點。（圖／台北市政府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

倒數迎接2021，台北市政府在遵守防疫規範下，決定如期舉辦跨年晚會及煙火秀。不過，若人潮大量聚集在市府前廣場賞煙火，恐怕成為病毒的溫床，北市府提供6處賞煙火的絕佳地點讓民眾多元選擇，歡樂倒數迎接2021年的到來。

2021年台北101跨年煙火，以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，施放時間總長維持300秒，將會有16000發煙火點亮夜空，除了市府前廣場的跨年晚會可欣賞煙火美景之外，若想俯視整個煙火美景，可選擇「貓空」、「彩虹河濱」、「象山」；近距離震撼景觀有「松菸文創園區」、「國父紀念館」、「四四南村」。

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貓空纜車今年首度推出「101煙火之眼」跨年車廂，跨年當天，貓空纜車延長營運至凌晨2時，並視現場人潮營運至遊客輸運完畢為止，跨年夜不妨搭乘貓空纜車到貓空地區，遠離塵囂與人群，呼吸一下新鮮空氣，飽覽臺北市夜景與101大樓跨年煙火。

象山一直都是欣賞101全景觀看台北市景的絕佳地點之一，其中更有6處絕佳觀景地點，分別是攝手平台、六巨石、攝影平台、超然亭、煙火平台、永春崗平台等。

▲象山步道6處拍攝點。（圖／大地處提供）

▲象山步道6處拍攝點，攝手平台。（圖／大地處提供）

雖然疫情當前，北市府依中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項防疫措施，照常舉行跨年晚會與民眾同歡。12月31日當日將於市府前舞台區圍設管制區域，並設置3處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制始可入場，並把總量管制人數降為4萬人，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食（補充水份除外），經勸導不聽者將開罰3000到1萬5000元

交通方式：

●貓空：搭乘捷運文湖線至動物園站後，再步行至纜車動物園站。

●彩虹河濱：搭乘捷運松山新店線至松山站，轉公車搭乘204、民生幹線(63)、藍7副線、藍50、市民小巴10公車，至「行善路」，步行約200公尺。

●象山：搭乘捷運淡水信義線至象山站後，依指示步行約1.4 公里。

●松菸文創園區：搭乘捷運板南線至國父紀念館站5號出口。

●國父紀念館：搭乘捷運板南線至國父紀念館站。

●四四南村：搭乘捷運淡水信義線至101站2號出口後步行。

▼貓空百萬夜景。（圖／台北市政府提供）

▲▼北市公布6處跨年賞煙火的地點。（圖／台北市政府提供）

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