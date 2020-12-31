快訊／北市跨年晚會「2小時僅1800人到場」　估晚上7點湧人潮

▲參與北市跨年民眾。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

許多縣市30日陸續宣布取消跨年晚會民眾入場，改由線上轉播，不過台北市長柯文哲31日仍宣布，台北市跨年晚會照常舉辦，不過管制區內人數從8萬人限縮至4萬人。北市跨年晚會依照規劃於下午3點開放民眾入場，據台北市觀傳局統計，截至下午5點，管制區內入場人數僅1800人。

根據台北市政府規劃，仍然維持3個管制點、24個出入口，下午2點淨空管制區，3點開放入場，民眾需完成四個步驟才能進場，包括消毒、戴口罩及量體溫（熱感應儀）、實聯制。

台北市觀傳局統計，截至傍晚5點，目前台北跨年晚會管制區內入場人數約1800人，上限為4萬人，將視場內狀況隨時調控。

北市資訊局長呂新科接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，大約在下午4時左右，到場人數為1200人，而使用身分證和台北通APP的人數大約各自一半；由於現在還是上班上學時間，加上管制區內不能飲食，所以預估晚上7點大家下班下課且用完餐後才會湧入人潮。

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