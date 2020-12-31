　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市跨年晚會「2小時僅1800人到場」　估晚上7點湧人潮

▲▼參與北市跨年民眾。（圖／記者袁茵攝）

▲參與北市跨年民眾。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

許多縣市30日陸續宣布取消跨年晚會民眾入場，改由線上轉播，不過台北市長柯文哲31日仍宣布，台北市跨年晚會照常舉辦，不過管制區內人數從8萬人限縮至4萬人。北市跨年晚會依照規劃於下午3點開放民眾入場，據台北市觀傳局統計，截至下午5點，管制區內入場人數僅1800人。

根據台北市政府規劃，仍然維持3個管制點、24個出入口，下午2點淨空管制區，3點開放入場，民眾需完成四個步驟才能進場，包括消毒、戴口罩及量體溫（熱感應儀）、實聯制。

台北市觀傳局統計，截至傍晚5點，目前台北跨年晚會管制區內入場人數約1800人，上限為4萬人，將視場內狀況隨時調控。

北市資訊局長呂新科接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，大約在下午4時左右，到場人數為1200人，而使用身分證和台北通APP的人數大約各自一半；由於現在還是上班上學時間，加上管制區內不能飲食，所以預估晚上7點大家下班下課且用完餐後才會湧入人潮。

其他人也看了這些...

先填「台北通APP」跨年晚會快速通關　下午3點開放入場
北市跨年出示「台北通或身分證」　柯文哲：都沒帶就不要參加
北捷跨年42小時不收班　信義區3階段交管、散場規劃一次看

更多熱門新聞...

北市跨年管制人數砍半　限縮4萬人下午3點開放進場
柯文哲「跟陳時中確認過」：無新疫情變化　決定跨年照辦
柯文哲：跨年照辦向全球展示台灣勇敢前進　「不被不理智恐懼打敗」

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／北市跨年晚會　2小時只有1800人到場
英變種病毒「疫苗逃脫」傳染更強？重症醫憂：恐已邁出第一步
直擊／張惠妹男友率先登台暖場！　跨年防疫「高規格」
和艾菲爾鐵塔結婚10年！她拍片公開性慾　自爆「離婚了」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文親送「八棟圓仔湯」、巧克力到CDC慰問陳時中

蔡英文慰問指揮中心　笑虧陳時中「他今天是不是給你們很多東西寫？」

快訊／北市跨年晚會「2小時僅1800人到場」　估晚上7點湧人潮

葉元之揭「蔡皇獨裁證據」：行政院無權宣告食安自治條例違憲

快訊 / 立法院會期落幕 「119項議案過關」　 2021迎接42項修憲案

中央宣告地方食安自治條例無效　中市府祭五大作為捍衛健康

時代力量決策委員選舉開跑　陳椒華：願意再連任黨主席

王世堅轟柯文哲好大喜功辦跨年：藉「踹時中」來蹭流量！

林楚茵第一次用熊貓「被取消」　范雲：叫阿娜答送不就得了

地方法反萊豬挨批違憲　徐巧芯嗆：行政院哪來的權利宣告？

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

虎斑貓翻跟斗驚覺被拍怒打鏡頭　媽傳豬叫聲網歪樓：笑聲太魔性

快訊／蔡英文親送「八棟圓仔湯」、巧克力到CDC慰問陳時中

蔡英文慰問指揮中心　笑虧陳時中「他今天是不是給你們很多東西寫？」

快訊／北市跨年晚會「2小時僅1800人到場」　估晚上7點湧人潮

葉元之揭「蔡皇獨裁證據」：行政院無權宣告食安自治條例違憲

快訊 / 立法院會期落幕 「119項議案過關」　 2021迎接42項修憲案

中央宣告地方食安自治條例無效　中市府祭五大作為捍衛健康

時代力量決策委員選舉開跑　陳椒華：願意再連任黨主席

王世堅轟柯文哲好大喜功辦跨年：藉「踹時中」來蹭流量！

林楚茵第一次用熊貓「被取消」　范雲：叫阿娜答送不就得了

地方法反萊豬挨批違憲　徐巧芯嗆：行政院哪來的權利宣告？

先探／銅板股迎接大錢潮

桃田賢斗要事公布不是喜訊　想挑戰直播平台培育更多羽球好手

《后翼棄兵》吃鎮靜劑是腦補　《神力女超人1984》女角魅力不如40年前

毛小三卡床位「老公也奪走」　貼臉甜睡氣翻正宮：徵求受害者...

快訊／蔡英文親送「八棟圓仔湯」、巧克力到CDC慰問陳時中

性侵再犯之虞強制治療　大法官：警告性解釋，3年內全盤檢討修正

4個「超越純友誼」的跡象！　在意他和異性相處、期待單獨時光

林書豪即將登場？G聯盟緊湊日程曝光　豪哥跨年前「保持專注」

墊臀「矽膠流湯」她腫成象腿！　狂被轉診…沒醫生願動刀恐截肢

馬大偉運彩解盤／ 國王@火箭　拆莊買國王受讓

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

跨年晚會像等颱風假　「5直轄市打臉陳時中」

快訊／夫妻離婚「財產、債務不必均分」　《民法》修正過關

北市跨年晚會是否停辦　網意見一面倒

「柯文哲沒跟我聯絡」　陳時中遇到黃珊珊問跨年

政院：萊豬全國統一標準自治條例無效

即／基隆宣布取消「跨年晚會」

霸王寒流來襲　北市12小時7人OHCA

快訊／北市跨年人數管制砍半限縮4萬人

快訊／屏東縣凌晨宣布：跨年晚會延期

台北101跨年照常舉辦　侯友宜：不要製造漏洞

快訊／北市跨年10分鐘進場近500人！　民眾手持身分證一路狂奔

法阿嬤織「台灣國旗毛衣」送蔡英文

LIVE／北市跨年如期舉辦　柯文哲親上火線說明

更多熱門

相關新聞

家門「刷一排跨年禮」　他癡笑：不邊緣了！

家門「刷一排跨年禮」　他癡笑：不邊緣了！

「突然感到不邊緣了！」一名男網友笑稱，今（31）日早上回家，發現門口有大驚喜，原來有鄰居給4瓶飲料，還貼心寫紙條祝福迎接2021年，還強調低調一些，「#6樓限定」。照片曝光後，讓萬名網友羨慕回應，「晚上整棟都不邊緣了！」

台北市民湧入跨年晚會　飼主帶毛小孩被擋抱怨

台北市民湧入跨年晚會　飼主帶毛小孩被擋抱怨

東台灣最大場　天王天后天團齊聚花蓮瘋跨年

東台灣最大場　天王天后天團齊聚花蓮瘋跨年

萊豬自治條例無效　北市議會國民黨團將提釋憲

萊豬自治條例無效　北市議會國民黨團將提釋憲

三大電信「跨年通訊備戰」不變　不受跨年晚會改變影響　

三大電信「跨年通訊備戰」不變　不受跨年晚會改變影響　

關鍵字：

北市跨年台北市台北最high新年城

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面