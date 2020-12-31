東台灣最大場！天王天后天團齊聚花蓮跨年　七星潭健走迎曙光

▲花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將於東大門廣場登場，是東海岸最大跨年活動。（圖／花蓮縣政府提供資料照片、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東台灣最大場跨年晚會就在花蓮！花蓮縣政府「天王天后天團齊報到」的2021花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，將於東大門廣場登場！元旦在七星潭賞星廣場還有「2021愛戀花蓮—七星潭元旦健走迎曙光、淨灘升旗拿好康」活動，花蓮縣政府邀請全國熱血參加跨年晚會和健走迎曙光的民眾，做好防疫工作，全程戴口罩，近日超級寒流來襲，務必要做好保暖防護，一起穿燒燒來high跨年。

觀光處代理處長張志翔表示，2021太平洋觀光節跨年晚會照常舉辦，跨年演唱會除了天王任賢齊、天后萬芳、天團玖壹壹、台語歌王葉啟田齊聚花蓮之外，暖場表演從下午5點開始至7點，將安排暖男樂團、亞提斯舞蹈專業設計、花蓮四維高中、花蓮縣花漾亮麗舞蹈協進會、HIGH FIVE等5組花蓮在地入選表演團體輪番演出，其優勝隊伍「東岸純愛」亦將登上跨年舞台，透過現場直播，向全世界傳遞來自花蓮表演的活力以及熱情。

跨年倒數後將以高規格長達259秒燦爛的國際級高空煙火秀，讓來花蓮跨年的民眾絕對一起嗨翻天。

縣府配合中央疫情指揮中心政策，實施防疫措施，入場民眾均全程配戴口罩，會場禁止飲食，並實施入場實聯制，入口設置熱像儀量測體溫並提供酒精消毒手部，也請民眾隨身攜帶手機，方便接收防疫相關訊息。且會場共開闢4處管制出入口，均設置熱像儀感測民眾體溫，第3號出入口下午3點開放，其餘1、2、4號出入口下午5點開放。民眾除入場時測量體溫，現場也須配合填寫實聯制抽獎券，填寫姓名、電話供主辦單位掌握人數和疫調使用，存根聯可視為活動出入場證明，投入摸彩箱後還有機會抽中「紅面鴨大禮包」。

▲跨年倒數以高規格長達259秒燦爛的國際級高空煙火秀，讓來花蓮跨年的民眾一起嗨翻天。

特別提醒民眾，在太平洋觀光節活動期間，為紓解人潮，確保交通順暢，12月31日（四）下午4時至隔日凌晨1時將會進行交通管制，晚會管制區以花蓮市東大門廣場會場為中心，周邊沿中山路、福建街、博愛街、光復街、自由街、北濱街、軒轅路及五權街等區域管制，前往參加花蓮市東大門廣場跨年活動民眾，請將車輛停放至會場管制區外南濱路、福町路、北濱街、海濱街、自由街及博愛街；此外，太平洋公園及花崗山花蓮學苑停車場也提供民眾停放汽（機）車，請民眾善加利用。

在家歡度跨年的民眾，也可透過MTV、台視綜合台、洄瀾有線電視、全球華人影音平台Vidol、三立YouTube官方頻道、三立新聞網直播室，於12/31晚上LIVE播出，同步感受現場氣氛！

活動詳情請見花蓮觀光資訊網(http://tour-hualien.hl.gov.tw/)及花蓮觀光粉絲團(https://www.facebook.com/hltour/)。