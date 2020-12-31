放棄美國終身教授　土壤化學專家馬奇英加盟浙江大學

▲馬奇英（右四）接受浙江大學聘任。（圖／浙江大學）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江大學近日公告，在美國佛羅里達大學土水科學系任職25年後，國際著名土壤化學專家馬奇英放棄了美國終身教授的待遇，於2020年全職加盟浙江大學。

根據浙江大學求是新聞網報導，12月22日，中國工程院張佳寶院士求是講座教授受聘儀式、馬奇英教授入職歡迎儀式在浙大紫金港校區舉行，浙江大學黨委組織部、人才工作辦公室相關負責人對張佳寶院士、馬奇英教授分別兼職和全職加盟浙大表示歡迎和感謝，並為其發放聘書、佩戴校徽。

馬奇英1991年畢業於美國科羅拉多州立大學土壤作物科學系，獲環境土壤化學博士學位。她長期從事環境生物化學領域研究，是國際著名土壤化學專家，也是環境生態領域最具影響力的華人科學家之一。1997年，她發現了世界上第一個砷超富集植物蜈蚣草，相關結果發表於《自然》（Nature），是2019年科睿唯安（Clarivate）全球高被引科學家（Highly Cited Researchers）。

浙江大學網站資料介紹，馬奇英發表SCI論文近400篇（其中國際頂級學術刊物Nature2篇，國際環境領域頂級刊物Environmental Science & Technology 40餘篇），出版全英文學術專著（含編寫章節）30餘部；獲得美國土壤污染修復技術專利5項。並受邀擔任多個國際會議主席或副主席，先後在國際、國內學術會議作大會報告200餘次。據Web of Science，總引次數1.9餘萬次，H指數為67，高被引科學家。