　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

放棄美國終身教授　土壤化學專家馬奇英加盟浙江大學

▲▼土壤化學專家馬奇英。（圖／浙江大學）

▲馬奇英（右四）接受浙江大學聘任。（圖／浙江大學）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江大學近日公告，在美國佛羅里達大學土水科學系任職25年後，國際著名土壤化學專家馬奇英放棄了美國終身教授的待遇，於2020年全職加盟浙江大學。

根據浙江大學求是新聞網報導，12月22日，中國工程院張佳寶院士求是講座教授受聘儀式、馬奇英教授入職歡迎儀式在浙大紫金港校區舉行，浙江大學黨委組織部、人才工作辦公室相關負責人對張佳寶院士、馬奇英教授分別兼職和全職加盟浙大表示歡迎和感謝，並為其發放聘書、佩戴校徽。

▲▼土壤化學專家馬奇英。（圖／浙江大學）

馬奇英1991年畢業於美國科羅拉多州立大學土壤作物科學系，獲環境土壤化學博士學位。她長期從事環境生物化學領域研究，是國際著名土壤化學專家，也是環境生態領域最具影響力的華人科學家之一。1997年，她發現了世界上第一個砷超富集植物蜈蚣草，相關結果發表於《自然》（Nature），是2019年科睿唯安（Clarivate）全球高被引科學家（Highly Cited Researchers）。

浙江大學網站資料介紹，馬奇英發表SCI論文近400篇（其中國際頂級學術刊物Nature2篇，國際環境領域頂級刊物Environmental Science & Technology 40餘篇），出版全英文學術專著（含編寫章節）30餘部；獲得美國土壤污染修復技術專利5項。並受邀擔任多個國際會議主席或副主席，先後在國際、國內學術會議作大會報告200餘次。據Web of Science，總引次數1.9餘萬次，H指數為67，高被引科學家。

ET快訊
快訊／高鐵被異物纏繞電車線！　列車延誤
健保費率5.17%！月薪6萬養一家四口　需多繳4200
台北跨年開放入場！Hebe粉台中取消趕來　清晨2點排隊
國內爆第2例變種病毒　指揮中心急追200英國返台者
快訊／健保確定調漲！　最新費率出爐
64抽月薪僅4千　洛克退出「在不瘋狂」遭求償200萬結果出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸車商稱「能收比特幣」　2小時急刪文「違反官方規定」

放棄美國終身教授　土壤化學專家馬奇英加盟浙江大學

陸衛健委：新冠疫苗屬公共財　為全民「免費提供」

陸新冠疫苗已施打450萬劑　不良反應發生率為百萬分之二

中國12月官方PMI出爐　製造業、非製造業雙下滑

瀋陽市進入戰時狀態　對9區展開「全員核酸檢測」

美通過「台灣保證法」　台學者：基本上無法保證什麼

承諾給28萬紅包！新郎突反口變4萬　新娘爆哭拒下車：不結了

已接種新冠疫苗300萬劑次　陸衛健委：嚴重不良反應百萬分之二

十大政治新聞（下）與美互關領事館　又跟印度在邊境大亂鬥！

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

陸車商稱「能收比特幣」　2小時急刪文「違反官方規定」

放棄美國終身教授　土壤化學專家馬奇英加盟浙江大學

陸衛健委：新冠疫苗屬公共財　為全民「免費提供」

陸新冠疫苗已施打450萬劑　不良反應發生率為百萬分之二

中國12月官方PMI出爐　製造業、非製造業雙下滑

瀋陽市進入戰時狀態　對9區展開「全員核酸檢測」

美通過「台灣保證法」　台學者：基本上無法保證什麼

承諾給28萬紅包！新郎突反口變4萬　新娘爆哭拒下車：不結了

已接種新冠疫苗300萬劑次　陸衛健委：嚴重不良反應百萬分之二

十大政治新聞（下）與美互關領事館　又跟印度在邊境大亂鬥！

探女遭譏「在美國吃美豬」　李彥秀PO標示照：我可以選擇不吃萊豬

棒球回顧／統一獅逆轉奪第10座總冠軍　兄弟7年6亞

竹市校園午餐新契約上路　驗菜、菜單標示等四原則把關

陳時中：社區風險增加　無證據顯示病毒已到社區

韓女星被罵4年自殺！　急送加護病房「昏迷24hrs狀態危急」

三大電信「跨年通訊備戰」不變　不受跨年晚會改變影響　

美歐貿易戰再起！法恢復開徵數位稅　美恐祭25%關稅報復

年末疫情、萊豬、健保三箭齊發　陳時中喊累盼「過年一兩天能放空」

台中麗寶跨年晚會照辦　限3萬人下午6點開放入場

一位難求！信義區高樓餐廳跨年夜全客滿　美滋鍋凌晨1點後有空位

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

大陸熱門新聞

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

上海爆第4例台人輸入確診

示警疫情滿週年！網緬懷吹哨人李文亮

受困湖北「中了！」　台灣媳婦「喜迎疫情年二寶」

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

誇張！寶萊塢抗中神劇「生擒解放軍」

新郎紅包變4萬　新娘爆哭：不結了

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

近80%大陸民眾認為「中國國際形象更好了」

生前15秒失足影片曝光！　「西藏冒險王」墜入冰川亡

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

川普簽署台灣保證法！　北京怒斥：粗暴干涉內政

台學者：「台灣保證法」無法保證什麼

更多熱門

相關新聞

剛考上名校她噩夢開始了…上下失守跳樓亡！

剛考上名校她噩夢開始了…上下失守跳樓亡！

一位自稱是浙江大學王姓女博士的母親17日微博發文曝光，浙江大學農業與生物技術學院農學系教授戴飛，在2年前多次性騷擾自己的女兒，包括摸胸、摸下體等。因女孩不堪忍受，最終精神抑鬱、心理崩潰，於2018年7月21日19時，選擇跳樓自殺結束自己的生命。

北京清華去年經費1200億「超好野」

北京清華去年經費1200億「超好野」

他26歲名校碩士畢業「重考大學」終圓夢

他26歲名校碩士畢業「重考大學」終圓夢

童顏甜美音！正妹科學家獲國際大獎

童顏甜美音！正妹科學家獲國際大獎

影／浙江大學「吸住」台生　畢業留杭州發展

影／浙江大學「吸住」台生　畢業留杭州發展

關鍵字：

馬奇英浙江大學

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面