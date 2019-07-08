浙江大學「吸得住」畢業台生　杭州成為台青發展熱門選項

▲吳宛庭在兩岸青年發展論壇分享自己的創業故事。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／杭州報導

浙江省杭州市去年開始舉辦「海峽兩岸青年發展論壇」，並有許多台青在此創業、就業，取得不錯的成績。值得注意的是，在杭州發展的台青中，有很大一部份都是從浙江大學畢業的，其中，從事母嬰用品開發的吳宛庭在校期間就開始創業，早早確立了畢業後的發展方向，對自己的團隊、產品相當有信心。

吳宛庭2017年從浙江大學廣告學系畢業，但已經創業5年，現在是杭州貝高母嬰用品有限公司的聯合創始人，年僅25歲的她談吐相當成熟，很難想像才離開校園2年，她表示，過去在台灣就常聽說大陸學生的學習能力、競爭力很強，所以知道可以報考大陸的大學後，就很有興趣，「我算是喜歡挑戰自己的人，想說既然這裡這麼競爭，就想來試試自己的極限，也跟其他厲害的人學習，後來就考入浙江大學。」

來到大陸讀書，吳宛庭最大的體會是，這裡的學生很有想法，而且很會表達，最厲害的是，執行力非常強，「一般來說，年輕人就算有想法、有靈感，受限於現實條件，可能只會停留在『想』的層面，但我在這邊看到，很多同學有了想法以後，會馬上去執行，自己找資源，令人相當佩服。」

▼吳宛庭從事母嬰用品開發，也希望未來自己的孩子未來能用自家產品。

學生時代就創業，對很多人來說是遙不可及的事，吳宛庭指出，這與浙江大學的校園風氣有很大的關係，「學校有很多創業相關的社團、商賽、企業家俱樂部，還有創業相關的組織，我入學以後很踴躍的在參加，因此與很多有創業夢，或已經創業了的人交流，從中了解到自己的優點、缺點，以及不足點，並真正下決心創業。」

吳宛庭認為，浙江非常適合年輕人創業，有很多創業資源，阿里巴巴也是落戶於此，此外，以她自己的經驗來說，北上廣的生活成本有點高，而且環境是陌生的，杭州的話，生活成本就能找到平衡點，加上就學時就一直在杭州，對環境有基本認識，「目前公司已逐漸上軌道，有很多新計畫在展開，所以近幾年應該都會在杭州打拚，不過，就算遇到一些障礙，我也會堅持下去，畢竟創業本來就不是簡單的事情。」

同樣從浙江大學畢業，就讀醫學系的郭衍劭目前在浙江大學醫學院附屬第一醫院擔任實習醫生，他表示，不管是台灣還是大陸，醫學都不是一個好讀的科目，都有看不完的書，所以就他看來，兩岸的醫學生都很努力、都很積極。

至於醫院工作方面，郭衍劭指出，他在台灣時，認為台灣的醫生相當辛苦，但到大陸的醫院實習時，才發現大陸的醫生也不簡單，「來大陸醫院的醫院逛過就知道，這裡的病人非常多，而且是一直都很多，排隊是常態，有點像逛博物館的感覺。」

雖然兩岸的醫學生、醫生都一樣辛苦，但郭衍劭還是認為，當初決定來大陸讀醫學是正確的，他也告訴記者，如果能給當年的自己一點建議，他會說，「你的選擇是對的，相信自己，但是，你也要更加努力才行！」

▼郭衍劭高中就讀台中一中，大學來到浙江大學就讀，並在杭州就業。