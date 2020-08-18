剛考上名校！她噩夢開始了…「上下失守」絕望跳樓亡　母親2年後淚PO真相

▲浙大教授被指多次性騷擾女博士致其跳樓。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一位自稱是浙江大學王姓女博士的母親17日微博發文曝光，浙江大學農業與生物技術學院農學系教授戴飛，在2年前多次性騷擾自己的女兒，包括摸胸、摸下體等。因女孩不堪忍受，最終精神抑鬱、心理崩潰，於2018年7月21日19時，選擇跳樓自殺結束自己的生命。

據《澎湃新聞》報導，母親在前述微博爆料貼中稱，2013年，女兒從河南農大畢業，以外保研究生的身分入學浙大，2014年轉為碩博連讀，此後成為戴飛的「開門弟子」。她稱，女兒從小乖巧，勤奮上進，本來前景一片光明，「然而自從成了戴飛的開門弟子之後，孩子的噩夢開始了。」

PO文稱，2016年至2017年，戴飛曾多次以不同形式對王女進行性騷擾，「2017年8月19日夜晚，在女兒和戴飛外出學習期間，戴飛在房間對她又抱又摸」、「2017年春節返校後，戴飛又性騷擾了她，將女兒摟在腿上，摸胸、摸下體」、「2017年3月至8月，女兒在日本學習，戴飛在日本對她仍有動手動腳、拍拍打打的行為。」

每一次「騷擾」都帶給這個女生以沉重的心理負擔，導致王女逐漸變得少言寡語、悶悶不樂，整天低著頭，還與相處7年的男朋友分手了。她逐漸發展成重度抑鬱，於2018年7月21日19時選擇跳樓自殺了結了自己年輕的生命。

2020年7月27日至28日，母親在網帖中稱，她給浙大調查組打了72個電話，無一被接通，對所提問題也不予回覆。

事後有網友爆料稱，該教授曾親筆手寫悔過書，表示今後不會再「欺辱」這個女生。時間落款是2017年2月。

▲悔過書。（圖／翻攝自澎湃新聞）

浙江大學教師個人主頁資訊顯示，戴飛於1980年出生，浙江嘉興人，作物學博士，教授，中國農學會理事，浙江省傑出青年基金獲得者，浙江大學求是青年學者，現工作於浙江大學農學院作物科學研究所， 2016年12月至今在浙江大學農業與生物技術學院擔任教授。

王女曾作為論文第一作者與戴飛共同署名完成論文，論文線上發表在2018年4月30日《美國科學院院刊》（PNAS）院刊上。2018年6月21日浙江大學官網公佈浙江大學2018年度 「博士後創新人才支持計畫」獲選人員名單，其中王女在獲選人員名單內。

17日，浙江大學農業與生物技術學院農學系一位負責人表示，王女確實是戴飛之前所帶的博士生。對於網帖中王某蕾母親的控訴，該負責人稱，「缺乏確鑿的證據。」他更表示，學校曾就此事對戴飛做出一定的處分，目前校方保留了教職，「戴飛因為這件事失去了很多的機會」。

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