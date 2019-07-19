　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

童顏甜美音+高學歷！「正妹科學家」獲國際大獎　畢業曾想造醬油

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼胡海嵐。（圖／翻攝自《科技日報》）

▲胡海嵐。（圖／翻攝自《科技日報》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江大學一位長髮童顏女教授胡海嵐日前讓無數網友大呼「驚艷」，她不僅顏值爆表，更是實力超強，15日斬獲IBRO-Kemali國際獎，是自1998年設立以來首次頒發給歐洲和北美洲以外的科學家。她和團隊2018年曾在《自然》（Nature）雜誌發表的2篇研究論文，給無數抑鬱症患者帶來了福音。

據《科技日報》報導，這個獎項表彰全世界範圍內對「基礎與臨床神經科學」領域做出傑出貢獻的45歲以下的科學家，每2年評選1位，獎金為25000歐元，獲獎者將受邀在歐洲規模最大、每2年一次的歐洲神經科學年會上發表演講。

IBRO評獎委員會這樣描述胡海嵐的貢獻，「此獎為表彰胡海嵐教授在『情緒和情感行為的神經生物學基本機制』這一腦科學前沿領域所取得的令人敬佩的成就；這些成就得益於她對系統神經科學中尖端前沿技術的駕馭，她本人正是這些技術的開拓者之一。」

胡海嵐畢業於北京大學和美國加利福尼亞大學柏克萊分校（英文：University of California, Berkeley），是冷泉港實驗室（The Cold Spring Harbor Laboratory）博士後，2008年回國在中國科學院上海生命科學研究院擔任研究員，2015年加入浙大。

▲▼胡海嵐。（圖／翻攝自《科技日報》）

▲胡海嵐和她的團隊。（圖／翻攝自微信公眾號／北京日報）

1973年出生的胡海嵐從學生時代起就是頂尖的學霸，被同學狂讚，「全年級數學最好的女生，輕聲細語、從容淡定、漂亮聰穎。」當朋友問她畢業以後要做什麼，她笑答，「要麼研究細胞搞科研，要麼進醬油廠造醬油。」

直到十幾年前，在加利福尼亞大學柏克萊分校攻讀神經生物學博士學位時，胡海嵐的科研目標開始變得明確，「揭開情緒的奧秘，弄清掌控大腦神經環路的程式設計。」

胡海嵐2018年2月15日帶領她的團隊在著名期刊《自然》雜誌同期刊發了2篇研究長文（Research Article），引發業內轟動。其中一篇文章揭示了快速抗抑鬱分子的作用機制，推進了人類關於抑鬱症發病機理的認知，並為研發新型抗抑鬱藥物提供了多個嶄新的分子靶點，被認為「解決了世界性難題」。

ET快訊
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹
中職／中信兄弟宣布簽岳政華！簽約金520萬、總額670萬

關鍵字：胡海嵐,浙江大學,IBRO-Kemali國際獎,科學家,正妹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

天氣太熱狂吹冷氣！男子一覺醒來「面癱嘴歪」...眼睛無法閉

中國外交發言人陸慷卸任　4年走「強硬風格」多次嗆美

寫情書誘騙性侵10歲女學生...還買避孕藥給她　惡劣狼師判囚12年半

華為前5月全球手機銷量破億　5G合約28筆來自歐洲

勇警當「人肉千斤頂」扛150公斤鋼樑救人　妻心疼罵「笨蛋」

童顏甜美音+高學歷！「正妹科學家」獲國際大獎　畢業曾想造醬油

走向正餐化！陸泡麵消費量「全球第一」　去年狂銷400億份

華聞快遞／台灣大學生「登陸」實習：每天都感到溫暖充實，想來大陸就業

川震重生／進羌寨先過三關　北川推廣「羌族文化旅遊」助重建

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

天氣太熱狂吹冷氣！男子一覺醒來「面癱嘴歪」...眼睛無法閉

中國外交發言人陸慷卸任　4年走「強硬風格」多次嗆美

寫情書誘騙性侵10歲女學生...還買避孕藥給她　惡劣狼師判囚12年半

華為前5月全球手機銷量破億　5G合約28筆來自歐洲

勇警當「人肉千斤頂」扛150公斤鋼樑救人　妻心疼罵「笨蛋」

童顏甜美音+高學歷！「正妹科學家」獲國際大獎　畢業曾想造醬油

走向正餐化！陸泡麵消費量「全球第一」　去年狂銷400億份

華聞快遞／台灣大學生「登陸」實習：每天都感到溫暖充實，想來大陸就業

川震重生／進羌寨先過三關　北川推廣「羌族文化旅遊」助重建

「動畫界良心」京阿尼痛失頂尖人才　網嘆：10年內恐難恢復

【廣編】OK忠訓國際愛在尖石　一元路跑做公益

騎車搖晃被攔下　逃逸移工：終於不必再躲，可以回越南了！

ET總統民調／郭台銘選總統柯文哲當院長　「郭柯結盟」27.5%吸中間選民

20萬筆求職個資遭駭　1111：已投保2億並報案處理

影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

嗆「斬韓國瑜」不起訴理由曝光　檢：他針對新聞報導非韓本人

決賽就在今晚！小編私心滿滿《PRODUCE X 101》最終11人預測名單

怕日本加強出口管制　三星發信要合作夥伴囤貨...限期不能晚於8月15日！

天氣太熱狂吹冷氣！男子一覺醒來「面癱嘴歪」...眼睛無法閉

女持利剪砍人還狂笑！　被害女背部鮮血直流躲咖啡店

大陸熱門新聞

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5..

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水..

20歲女打110叫外賣　接線警..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

她得「漸凍人」想賣房治病　老公..

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰..

超高蔬菜引論戰　真實身份網震驚

中國第一胖逆襲　減142公斤抱..

月收入300K！他追25歲女卻..

港星失蹤骨灰罈　烤肉區被尋獲

自宮切4斷　他曝高中霸凌史

戀上21歲嫩妹「生3子」　人夫..

同日清晨斃命　母女詭異陳屍不同..

北京排除用解放軍處理香港事務

更多熱門

相關新聞

色教授性騷女學生賠99999元和解

碩士班李姓男教授見女學生小怡（化名）頗具姿色，利用討論論文時，對小怡說：「好學生就要聽老師的話！」接著對她環抱親唇舔耳。李男原不認罪，卻在被害人出庭後「回心轉意」要和解，女學生同意以諧音「久久久久久」的9萬9999元和解撤告，象徵要教授永久記得這教訓。

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

工程師襲胸正妹　被捕下跪求饒

拖車界女神「吸全場目光」結局神轉

韓粉嗆女學生是演員　校方回應了

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

京阿尼縱火犯手腿燒傷　意識不清病危

京阿尼多名導演失蹤　珍貴原稿燒毀

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面