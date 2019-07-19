童顏甜美音+高學歷！「正妹科學家」獲國際大獎　畢業曾想造醬油

▲胡海嵐。（圖／翻攝自《科技日報》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江大學一位長髮童顏女教授胡海嵐日前讓無數網友大呼「驚艷」，她不僅顏值爆表，更是實力超強，15日斬獲IBRO-Kemali國際獎，是自1998年設立以來首次頒發給歐洲和北美洲以外的科學家。她和團隊2018年曾在《自然》（Nature）雜誌發表的2篇研究論文，給無數抑鬱症患者帶來了福音。

據《科技日報》報導，這個獎項表彰全世界範圍內對「基礎與臨床神經科學」領域做出傑出貢獻的45歲以下的科學家，每2年評選1位，獎金為25000歐元，獲獎者將受邀在歐洲規模最大、每2年一次的歐洲神經科學年會上發表演講。

IBRO評獎委員會這樣描述胡海嵐的貢獻，「此獎為表彰胡海嵐教授在『情緒和情感行為的神經生物學基本機制』這一腦科學前沿領域所取得的令人敬佩的成就；這些成就得益於她對系統神經科學中尖端前沿技術的駕馭，她本人正是這些技術的開拓者之一。」

胡海嵐畢業於北京大學和美國加利福尼亞大學柏克萊分校（英文：University of California, Berkeley），是冷泉港實驗室（The Cold Spring Harbor Laboratory）博士後，2008年回國在中國科學院上海生命科學研究院擔任研究員，2015年加入浙大。

▲胡海嵐和她的團隊。（圖／翻攝自微信公眾號／北京日報）

1973年出生的胡海嵐從學生時代起就是頂尖的學霸，被同學狂讚，「全年級數學最好的女生，輕聲細語、從容淡定、漂亮聰穎。」當朋友問她畢業以後要做什麼，她笑答，「要麼研究細胞搞科研，要麼進醬油廠造醬油。」

直到十幾年前，在加利福尼亞大學柏克萊分校攻讀神經生物學博士學位時，胡海嵐的科研目標開始變得明確，「揭開情緒的奧秘，弄清掌控大腦神經環路的程式設計。」

胡海嵐2018年2月15日帶領她的團隊在著名期刊《自然》雜誌同期刊發了2篇研究長文（Research Article），引發業內轟動。其中一篇文章揭示了快速抗抑鬱分子的作用機制，推進了人類關於抑鬱症發病機理的認知，並為研發新型抗抑鬱藥物提供了多個嶄新的分子靶點，被認為「解決了世界性難題」。