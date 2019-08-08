就是想當醫生！他26歲名校碩士畢業「重考大學」終圓夢

▲大陸青年張韞喆立志從醫。（圖／翻攝自《光明日報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

大陸青年張韞喆從小夢想成為醫生，但在考大學時沒有錄取醫學系，即使碩士階段選擇了藥學相關專業，也無法成為正式的醫師，他於是下定決心重考大學，並辭去了收入穩定的職業，閉關苦讀，壓力大到一度差點罹患憂鬱症，所幸在日前終於收到了山東中醫藥大學的錄取通知書，圓了自己學醫的夢想。

綜合陸媒報導，今年26歲的張韞喆在2011年第一次考大學時，與醫學院校失之交臂，在父母的建議下，他報考了自己並不感興趣的應用化學專業，就讀期間一度想要退學重考，但最後決定把希望寄託在碩士研究生階段。

為了圓自己的醫學夢，他的碩士報考了和醫學接近的浙江大學藥學專業，但是就讀之後才發現，所學的內容和自己所期望的存在落差，並且基於大陸相關規定，想要成為一名正式的醫生，重讀醫學系是他唯一的選擇。

他說，「我本科畢業、研究生畢業時都沒有畢業照。我覺得這不是我心裡想的專業，我希望能在醫學院裡穿上學士服、碩士服甚至是博士服拍照。這是我的夢想，我一定要實現。」但是重考大學的想法受到了身邊幾乎所有人的一致反對，所幸他有著浙大名校的優勢和能力，他在上海找到一份月薪過萬工作。

然而就在他存夠了半年的生活費後，毅然辭職，租了一間只有一張床的小房間，閉關苦讀，當時距離大考只有4個月，他必須重讀高中的所有學科，壓力之大，期間一度差點罹患憂鬱症，最後終於考取了山東中醫藥大學的中醫養生學專業，張韞喆說，「人生就像一場足球比賽，在沒到終場哨響起的那一刻，絕對不能放棄。」