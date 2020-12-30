　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

霸王級寒流入侵 桃園市宣布：光華等4山區國小31日停課1天

▲桃園市政府教育局30日傍晚宣布，因山區低溫路面結冰，且降至3度以下，為減少通勤風險，包括光華等4所國小31日停課一日。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府教育局30日傍晚宣布，因山區低溫路面結冰，且降至3度以下，為減少通勤風險，包括光華等4所國小31日停課一日。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對霸王級寒流入侵，桃園市政府教育局30日傍晚宣布，因復興區等山區因低溫路面結冰或結霜，為減少通勤風險，包括巴陵、光華、三光與高義等4所國小31日停班停課1天。教育局指出，根據氣象局預報顯示，31日氣溫可能降至零度或下雪，飄雪後恐造成交通或水電供應困難或中斷，因應天然災害寒害宣布停班停課1天，另外，復興區立幼兒園華陵分班31日也停班停課，以維護師生安全。

教育局表示，30日下午開始，因寒流造成山區氣溫驟降，光華等4所國小召開聯合行政會議後，通報教育局因應天然災害停課、停班，因此緊急宣布，位於復興區的光華國小因山區低溫且路面可能結冰，為减少師生通勤風險，31日停課1天；高義國小因寒流來襲上高義温度驟降至3度以下，學區路面結霜，校車接送時恐有安全之虞，為維護師生與接送家長安全，採取停班停課措施。

▲桃園市復興區因山區低溫，下午4時許拉拉山遊客中心附近空無一人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區因山區低溫，下午4時許拉拉山遊客中心附近空無一人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，巴陵國小30日氣溫約攝氏1度，根據中央氣象局31日氣溫預報顯示，氣溫可能降至冰點或下雪，飄雪後路面濕滑恐造成校車安全疑慮，水管亦有爆管危險，為顧及師生安全，並考量天然災害造成交通、水電供應困難或中斷，31日因應天然災害寒害停班停課1天；三光國小溫度驟降至3度以下，學區路面結霜，故校車與家長接送時，擔心路滑有安全之虞，為維護學童安全，31日也採取停班停課措施。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►廣明女確診波及懷孕女同事　臨盆不能無痛分娩...沒見女兒一面就隔離

►14歲少女懷孕產子　19歲小爸爸獲原諒「共同撫養男嬰」緩起訴

►山老鼠「開小黃掩護」盜扁柏下山　5嫌「這理由想脫罪」很老梗

ET快訊
快訊／勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna回應了！
快訊／元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　五大決議曝
孫興「偷腥又吸毒」超落魄　商演價碼曝網嘆：沒人認識他
F奶網紅帶女優舉牌「徵炮友」！下場慘曝　警帶回解QR Cod
快訊／政府專機剛落地「機場驚傳巨大爆炸聲」　葉門亞丁槍擊！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

完成「往者最後一哩路」！花蓮慈雲山殯葬業務榮獲雙優等

霸王級寒流入侵 桃園市宣布：光華等4山區國小31日停課1天

蘇花3車連環撞！黑車狠衝銀車屁股...害遭夾擊「三明治」1傷

降雨量創52年新低　竹市110年一期稻作全面停灌

元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

寒流南下台南低溫　黃偉哲關心南鐵拆遷戶黃家安置問題

在小鎮遇見驚喜！臺南跨年連假國旅首選　鹽水月之美術館《漫月美行動》、龍崎光節《空山季》絢麗燈場

「家長得來速」接送好安心　竹市龍山國小通學步道啟用

急凍！雞舍包帆布點暖爐　豬飼料油脂加量...保溫燈25度↓啟動

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

完成「往者最後一哩路」！花蓮慈雲山殯葬業務榮獲雙優等

霸王級寒流入侵 桃園市宣布：光華等4山區國小31日停課1天

蘇花3車連環撞！黑車狠衝銀車屁股...害遭夾擊「三明治」1傷

降雨量創52年新低　竹市110年一期稻作全面停灌

元旦輕鬆遊花蓮！Google map行車路線與市區停車懶人包

寒流南下台南低溫　黃偉哲關心南鐵拆遷戶黃家安置問題

在小鎮遇見驚喜！臺南跨年連假國旅首選　鹽水月之美術館《漫月美行動》、龍崎光節《空山季》絢麗燈場

「家長得來速」接送好安心　竹市龍山國小通學步道啟用

急凍！雞舍包帆布點暖爐　豬飼料油脂加量...保溫燈25度↓啟動

寒流來防雪災！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起封閉

每個女生都該學的生理期「3階段保養法」　不怕冒痘肌膚還更亮

影／力拼智慧農業、智慧教育有成！徐榛蔚要為花蓮留人才

依依不捨，捨不得...2020課題「離別」　永遠記得你們的燦爛笑容！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬　Keanna連發「12個驚嘆號」發聲了！

「床單顏色」藏玄機！選錯色會阻擋財運　讓你「越睡越窮」

北車上班族早餐也能「點咖啡送吐司」　客美多將進駐和億北車站

懷孕1個月！準婆婆擲杯後強逼墮胎　：神明指示非我家的種

元旦起鎖國！觀光局將「增1萬間防疫旅館」　必要時不排除徵用

14歲網紅妹遭性侵殺害！　半裸躺血泊「生前留詭異遺言」

婦半夜肚子痛醒！醫開刀驚見「腸子竟黑掉80cm」：嚴重恐致死

地方熱門新聞

陳時中到基隆廟口！吃鼎邊趖認證台豬

嘉義騎士遭強風吹倒　熱心路人助脫困

民雄闖民宅毆狗案和解家畜所開罰

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

春節+寒假親子遊　跟著吳鳳遊中埔

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

桃園市4所國小31日停課1天

嘉義市願景館「城市三味」展覽

嘉大春節推精品木盒咖啡

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接

老屋變身　純白星空牆成打卡熱點

嘉縣餐飲業者衛生管理分級評核

城隍廟神轎3D雷射化身文創商品

更多熱門

相關新聞

丟年薪百萬工作！正妹師改行賣辣照月薪90萬

丟年薪百萬工作！正妹師改行賣辣照月薪90萬

新冠肺炎疫情肆虐，許多學校紛紛停課或改採遠距教學，導致許多老師丟了飯碗。美國23歲女老師萊莉（Riley Summers）正因為學校停課因此被裁員，不過由於生活仍需要維持，她只好改行當起網紅，靠著販賣自己的性感照片、影片維生，沒想到卻歪打正著，現在每周收入高達6000英鎊（約新台幣22.3萬）！

北投某國小爆腸病毒　1班級停課

北投某國小爆腸病毒　1班級停課

香港第四波疫情大反彈　林鄭月娥：目前疫情嚴峻

香港第四波疫情大反彈　林鄭月娥：目前疫情嚴峻

暴增115確診！香港宣布中小學、幼稚園全面停課

暴增115確診！香港宣布中小學、幼稚園全面停課

港今確診患者破百！　港媒：教育部研擬停課

港今確診患者破百！　港媒：教育部研擬停課

關鍵字：

寒害桃園教育局光華4小學停課

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

獨／前妻Keanna贏了！謝和弦、莉婭判賠120萬

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

更多

最夯影音

更多
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面