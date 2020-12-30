霸王級寒流入侵 桃園市宣布：光華等4山區國小31日停課1天

▲桃園市政府教育局30日傍晚宣布，因山區低溫路面結冰，且降至3度以下，為減少通勤風險，包括光華等4所國小31日停課一日。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對霸王級寒流入侵，桃園市政府教育局30日傍晚宣布，因復興區等山區因低溫路面結冰或結霜，為減少通勤風險，包括巴陵、光華、三光與高義等4所國小31日停班停課1天。教育局指出，根據氣象局預報顯示，31日氣溫可能降至零度或下雪，飄雪後恐造成交通或水電供應困難或中斷，因應天然災害寒害宣布停班停課1天，另外，復興區立幼兒園華陵分班31日也停班停課，以維護師生安全。

教育局表示，30日下午開始，因寒流造成山區氣溫驟降，光華等4所國小召開聯合行政會議後，通報教育局因應天然災害停課、停班，因此緊急宣布，位於復興區的光華國小因山區低溫且路面可能結冰，為减少師生通勤風險，31日停課1天；高義國小因寒流來襲上高義温度驟降至3度以下，學區路面結霜，校車接送時恐有安全之虞，為維護師生與接送家長安全，採取停班停課措施。

▲桃園市復興區因山區低溫，下午4時許拉拉山遊客中心附近空無一人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，巴陵國小30日氣溫約攝氏1度，根據中央氣象局31日氣溫預報顯示，氣溫可能降至冰點或下雪，飄雪後路面濕滑恐造成校車安全疑慮，水管亦有爆管危險，為顧及師生安全，並考量天然災害造成交通、水電供應困難或中斷，31日因應天然災害寒害停班停課1天；三光國小溫度驟降至3度以下，學區路面結霜，故校車與家長接送時，擔心路滑有安全之虞，為維護學童安全，31日也採取停班停課措施。

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