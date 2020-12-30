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14歲少女懷孕產子　19歲小爸爸獲原諒「共同撫養男嬰」緩起訴

▲桃園市19歲林姓男子去年2月、3月間兩度與當時未滿14歲小女友嘿咻，未料小女友懷孕，並於今年2月產子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市19歲林姓男子去年2月、3月間兩度與當時未滿14歲小女友嘿咻，未料小女友懷孕，並於今年2月產子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年與還在念國中的少女交往，雙方互為男女朋友關係，去年2、3月間，林男在住處在不違背少女意願下2度發生親密關係，但事後少女卻懷孕，並於今年2月間產下1子，家屬憤而報警提告；林男在檢方偵訊時坦承犯行，但辯稱不知道女友還未滿14歲，檢方考量林後來以取得少女與媽媽之原諒，願意一同扶養男嬰，檢方30日偵結依對14歲上未滿16女子性交罪嫌，予以緩起訴處分為其1年，期間須向國庫繳付1萬元。

檢警調查，19歲的林姓男子去年與還在念國中的少女交往，2人在去年2月17日、3月5日，兩度在林男住處以不違反女友意願下發生2次性關係，少女因而懷孕，當時不知如何處置，今年2月26日少女生下1名男嬰，少女家長獲悉後對林男提告。

林男在檢方複訊時坦承犯行，聲稱雙方是男女朋友關係，當時不知道女友還未滿14歲，發生性關係是你情我願且未強迫；少女也聲稱，案發時年僅13歲，她曾向林男說過實際年齡，但卻是說自己虛歲14歲，當時僅差2個月就滿14歲，林男確實不清楚她當時未滿14歲等。

檢方根據桃園市家防中心個案摘要、學校通報紀錄等相關紀錄，但並無其他證據證明足以證明，林男與少女交往與發生性關係時，主觀上知道女友未滿14歲，林男涉犯對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌；檢方審酌，林男犯後坦承犯行且態度良好，業已取得少女與母親的原諒，願意與少女一同扶養男嬰，偵結予以緩起訴處分為其1年，並需緩起訴處分確定日起6個月內向公庫支付1萬元。

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