山老鼠「開小黃掩護」盜扁柏下山　5嫌「這理由想脫罪」很老梗

▲桃園市大溪警分局28日晚間查獲黃姓男子等5人利用計程車載運珍貴國有林木下山，當場被人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓等5名男子以小黃作為工具掩護，本月28日載運珍貴國有林木從復興區下山，晚間行經復興區興漢橋時遭攔截圍捕到案，在車後座行李箱起出台灣扁柏等珍貴的國有林木共計11塊等贓物，但黃男等人辯稱是從路旁拾獲，並非盜伐而來，經偵訊後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送桃園地檢察署偵辦。

▲桃園市大溪警分局28日晚間查獲黃姓男子等5人利用計程車載運珍貴國有林木下山，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，被查獲這群山老鼠集團，包括33歲的黃姓男子、20歲的郭姓男子、27歲的楊姓男子、66歲的林姓男子與24歲的李姓男子共5人到案。

大溪警方調查，5名男子28日下午1時許開小黃上復興區山上，晚間6時許得手下山時，被埋伏的警方一路跟監掌握，在復興區興漢橋時攔截圍捕，在行李箱起出11塊林木，警方請來林務局人員到場鑑定，確認為台灣扁柏，約為0.05立方公尺共計11塊，均已被切塊狀，但黃男等人辯稱是從路旁拾獲的，並非盜採而來，警方不採信依違反森林法、竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲大溪警分局28日查獲黃姓男子等5人利用計程車載運珍貴國有林木，在小黃後座查扣林木贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方呼籲，國有林木成長不易，遑論是國有林班地內保育林木，盜伐者為牟一己私利，經常任意盜伐國有林木，已嚴重影響森林保育，警方將持續巡邏，保護國家珍貴林木，以防止有心人士伺機犯案。

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