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北科大教授「酒吧扯髮」打傷女公關！出庭無悔：和解條件是嫁給我

▲▼北科大挺韓教授陳愷。（圖／記者賴文萱攝）

▲北科大教授陳愷去年底遭學生爆出「課堂報告爭議」，因此登上媒體版面。（資料照／記者賴文萱攝）

記者莊智勝／台北報導

國立台北科技大學兼任教授陳愷因鮮明的政治立場而惹出爭議，去年底遭學生爆料，陳要求支持蔡英文的學生交出手寫1000字報告，不支持的則僅需10字，因此遭校方送教評會處置；不料陳愷爭議事件還不只這樁，去年9月陳在鋼琴酒吧打傷女公關，法院安排調解時，陳還稱「和解條件是她嫁給我，但她做不到！」因此惹毛法官，認為其毫無悔意、不尊重司法程序，依傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

陳愷去年在北科大開「政治與生活」通識課程，豈料卻遭學生在Dcard平台PO出截圖爆料，陳竟在自己與學生的Line群組中頻頻表達支持韓國瑜立場，甚至還說出「支持蔡總統的要交1000字報告，不支持的只要10字」等語，引起輿論譁然。當時陳愷解釋，「大家都知道我的free style跟幽默，但偏偏爆料的同學都不來上課，抓不到我的幽默，把它當真了，能怎麼辦呢？」但最後北科大仍認為陳愷發言不妥，因此依規定送教評會處置。

但陳愷爭議事件不只這樁，107年陳愷於某鋼琴酒吧結識一名郭姓女公關，去年9月13日晚間11時許，陳愷再次與好友前往酒吧消費，但卻與郭女發生口角，因此緊抓其左手腕不放；期間郭女試圖掙脫，但卻反遭陳愷抓扯頭髮、並徒手朝其臉部揮打，巨大的爭吵聲響立刻引來同事關注，急忙將2人分開。

事後郭女前往長庚醫院就醫，經醫師診斷，有「頭皮挫傷、右側眼瞼及周圍區域鈍傷、左腕部挫傷」等；郭女隨後也前往松山警分局報案，並提告陳愷傷害。

事後台北地院安排調解程序，但陳愷不但不知反省，還屢次聲稱「這是很小的事情」、「這是家務事」等，甚至還在法院準備程序中開玩笑稱「和解條件就是她（郭女）嫁給我，但她做不到」。台北地院法官因此認為陳愷不僅未有絲毫悔過之意，更不尊重司法程序，考量其教育程度為博士畢業，現離婚、獨居、需扶養父母等一切智識程度、生活狀況後，依傷害罪處其有期徒刑3月，可易科罰金。

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