台中跨年改線上直播　中央公園周邊下午4點至凌晨2點：人車禁入

▲台中跨年晚會中央公園場改採線上直播後，中午起管制周邊交通。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府因應最新疫情，跨年晚會中央公園場改為線上直播，原本規劃市政府線、秋紅谷線、北水湳線及松竹線共4條接駁路線取消，為了避免會場周邊人潮與車潮聚集，31日中午12點至下午4點實施第一階段彈性管制，第二階段下午4點至隔天凌晨2點全面禁止人車進入，請民眾留意。

市府表示，配合跨年晚會交通疏運，原規劃4條接駁車路線將配合取消；此外，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、305、525及800等11條公車路線恢復正常營運時段，沒有延長服務。

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市府考量防疫需求，中午12點至下午4點進行會場周邊彈性管制，避免人潮聚集，下午4點至隔天凌晨2點，周邊道路包括凱旋路、敦化路等，都將禁止人車進入；中科路與大鵬路雖開放車輛通行，但會場側的人行道仍維持適度管制，不能停車逗留，請民眾配合交通指揮減速通過，維持行車安全。

至於大里場，原訂的大型車管制和3條接駁線也同步取消，原有的3、158、133、248、285（含副）公車恢復原路線與營運時間。

市府指出，中央氣象局發布低溫特報，呼籲民眾注意保暖，鼓勵跨年夜在家與家人看直播，溫馨跨年。

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