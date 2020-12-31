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PTT「護國神文」一周年！　鄉民刷整排朝聖：謝謝你救了台灣

▲▼羅一鈞感謝李文亮。（圖／記者趙于婷攝）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞感謝李文亮和鄉民「nomorepipe」。（圖／記者趙于婷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4月中旬公布去（2019）年12月31日寄給世界衛生組織（WHO）的電子郵件全文，內容提醒武漢發生不明原因肺炎。指揮中心發言人莊人祥曾表示，因有防疫醫師轉貼PTT鄉民的貼文談及此事，時任疾管署發言人羅一鈞才隨即著手查證，並於當天通知陸方及WHO。而今日，正是「護國神文」滿一周年的日子，不少網友也在底下留言朝聖，感謝原PO的這篇文章。

去年12月31日，PTT鄉民「nomorepipe」在Gossiping板上，以「武漢疑爆發非典型肺炎冠狀病毒群聚感染」為題發文，提醒大陸官方有公告當地因不明原因肺炎而導致群聚感染；由於大陸官方也仍在了解情形當中，因此原PO當時就呼籲，大家最好多注意衛生習慣、勤洗手、戴口罩，以減少疾病發生的機會。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲該文保存許多關鍵證據，被鄉民封為「護國神文」。（圖／翻攝自PTT）

羅一鈞4月中旬表示，去年12月31日凌晨3點時，有防疫醫師看到該則貼文並回傳，他5點多看到後，覺得這則貼文與一般爆料不同，因為內文附了多張陸方醫療人員的訊息截圖，疑似是醫療人員討論群組外流，其中一張還是「李文亮醫師貼出華南海鮮市場有7例SARS確診讓我們提高警覺」，具有一定的可信度。

羅一鈞當時強調，他非常感謝大陸的吹哨人，尤其是李文亮醫師；而保存相關資料並PO上網的鄉民「nomorepipe」，「也特別感謝她讓我們在這次疫情中很快找到這些事情阻絕疫情」，因為這些證據能讓他及早掌握關鍵訊息，特別是陸方在事件發生後不久，就將相關訊息全數刪除，該文讓很多資訊得以留存。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲許多人留言朝聖「一周年」。（圖／翻攝自PTT）

這篇PTT的貼文被許多網友認為是「護國神文」，過去一直引發熱議、朝聖不斷。今（31）日適逢一周年，不少網友也繼續在貼文底下留言，「朝聖一周年！感謝此文出現，讓台灣可以先行防疫」、「一周年推！希望疫情趕快結束，感謝所有做好防疫措施的人」、「PTT救台灣！一周年紀念」、「神串留名！朝聖推，護台使者」、「一周年朝聖！護國起點」、「一年後再度回來感謝您！真是功德無量」。

此外，該文因被鄉民狂讚，原PO身分也隨之被起底，原來原PO是台中童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨的妹妹。呂謹亨醫師則代妹妹回應，這些都只是應該做的，經過與家人討論過後，認為還是低調就好，其餘的則不願多談。

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