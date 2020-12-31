果斷拍板跨年、升旗改線上直播　網友大讚盧秀燕把關城市安全

▲盧秀燕宣布跨年晚會和元旦升旗改採線上直播，贏得網友稱讚。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

因應台灣出現首例英國變種病毒境外移入個案，大型活動防疫再升級，台中市長盧秀燕30日晚間8點多，以「安全是最高的考慮，宣布台中中央公園跨年晚會與元旦升旗改為線上直播，不開放民眾到場，大里場跨年則是取消，消息宣布後，上萬名網友到盧秀燕臉書按讚，民眾還留言「有魄力的市長」、「感謝市長嚴格把關」果斷做決策，讓民眾很安心。

▲網友們一致稱讚盧秀燕果斷決定跨年晚會改採線上直播。（圖／盧秀燕臉書提供）

盧秀燕上午在新聞局長黃國瑋、交通局長葉昭甫陪同下召開記者會，盧說，配合中央防疫，台中一直做滾動式檢討，並與總統府標準一致，昨晚8點多已宣布，台中跨年晚會中央公園場和元旦升旗，都改採線上直播，不開放民眾入場；大里仁化公園現場人數難以管控，和后里的紙車劇團活動都取消，呼籲民眾盡量留在家裡，陪家人一起觀賞直播，防疫又能保暖。

至於麗寶樂園仍然照常舉辦跨年晚會一事，盧秀燕說，中央並沒有禁止舉辦，但是要注意防疫原則，市府會特別注意，她並再次提醒，為了城市安全，更是為了自己健康，與其在外面吹風受凍，不如在家看電視。

在台中市政府發出跨年晚會調整的新聞後，盧秀燕也在她的個人臉書上發文宣布跨年調整，並提醒「市民朋友務必注意保暖，跨年夜在家溫馨地與家人一起收看直播，平安健康迎接2021新的一年」這則貼文，不到半天就獲得近萬個讚、650則留言與454次分享，民眾說這是「明智的抉擇」、「暖媽是為民著想」、「台中人真幸褔」，也相互提醒防疫的重要性「自己的健康自己救」、「不要為了一個跨年影響接下來的正常生活」。

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