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台中雙十公車優惠...「綁卡申辦」元旦暫停1天！連假後全面恢復

▲台中市雙十公車優惠新制綁卡申辦作業，元旦停辦一天。（圖／台中市政府提供）

▲台中市雙十公車優惠新制綁卡申辦作業，元旦停辦一天。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市雙十公車優惠新制「市民限定」將從明年元旦上路，交通局長葉昭甫提醒，元旦當天為國定假日，市府公布的95處申請綁卡地點將全部暫停一天，2日及3日雖是連假，但公布的29處圖書館，以及6處捷運站仍照常提供綁卡服務，1月4日後，95處申請地點恢復申辦。

葉昭甫表示，雙十公車「市民限定」優惠新制元旦起實施，一旦完成綁卡，搭乘市公車就可持續享有搭車10公里免費、超過10公里車資上限10元的優惠，政策上路後，若持尚未綁定票卡上車者將扣款15元，後續再依實際搭乘距離下車時扣款，請民眾特別留意，市民限定政策相關訊息可至網站（ https://idoor.taichung.gov.tw/）查詢。

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葉提醒，「市民限定」政策實施後，仍會持續提供綁卡服務，民眾如果沒有立即或經常搭乘公車的需求，也可在日後有搭乘需求時，再前往申請地點辦理。

雙十公車綁卡實施一個月，已累計超過51萬人完成作業，再加上41萬名敬老愛心卡民眾完成註記，預計政策上路後破百萬民眾能立即受惠，提醒民眾申辦時需攜帶國民身分證與慣用電子票證，至於持有敬老愛心卡的市民，市府會自動幫忙註記設定，不用綁卡即可享雙十公車優惠。

國、高中職學生部分，市府將以校園巡迴方式協助學生完成綁卡；國小學童則以在校申請並發放「兒童卡」方式進行，若未及時申辦或滿6歲尚未就學兒童欲辦卡者，可至各區公所申辦第一張兒童卡；無意願申請兒童卡者，也可自備「半票卡」至市府公布地點進行綁定。

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