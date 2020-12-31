孝淵改線上辣舞！台南搭「天幕」擋粉絲　警漏夜勸離紮營歌迷

▲台南市警四分局警方30日晚上在跨年會場對搭帳棚民眾進行勸離行動，並派員在現場巡邏管制，避免民眾進入或逗留駐足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因台灣首例英國變種病毒株境外移入確診案例的影響，台南市政府12月30日晚間緊急宣布31日的金曲跨年夜活動改成全程線上直播，不開放民眾入場，這對台南影響甚鉅，因台南是全台唯一請到外國藝人「少女時代孝淵」登台的場次，市府指出孝淵本人已得知消息，請市民朋友與歌迷在家觀賞孝淵精彩的舞蹈表演。

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台南市警四分局接獲台南市政府決定跨年晚會改為全程線上直播後，30日晚上立刻派員前往會場，對現場民眾或搭帳棚想搶優先進場的歌迷們，進行勸離行動。警方表示天氣嚴寒，民眾在外露宿對身體健康不好，既然跨年晚會取消，改成線上全程直播，並禁止民眾進入會場，所以民眾沒有必要留在會場。

警方表示，30日晚上的勸離民眾行動順利，許多民眾都在員警勸離下收起帳棚離開，但現場還遺留一個空帳棚，找不到所有人，只好等所有人自行取走，員警暫未處理。此外，警方表示為了不讓民眾駐足會場附近，市府將在舞台前方四周搭起大布棚遮住舞台視線，警方會派員在場巡視管制，不讓民眾進入，請民眾勿前往會場。台南市政府指出，原定跨年活動周邊交通管制，仍維持交管措施，以利管制人流進出。

▲「少女時代」成員孝淵外型亮麗，深受台灣粉絲喜愛。（翻攝自孝淵IG）

台南市政府31日在台南市政府西側廣場舉行的金曲跨年夜，邀請韓國天團「少女時代」的孝淵、國民歌神張震嶽、金曲創作歌后魏如萱、人氣偶像男神畢書盡等歌手演出。稍早《ETtoday星光雲》與內部人士確認，孝淵已得知目前表演改成線上直播，屆時沒有觀眾，她聽聞後覺得相當可惜，但仍會將準備的演出盡全力呈現。

據了解，孝淵此次為了台南跨年活動相當用心，當初主辦單位就是特別訂了一個讓她可以練舞的房間，讓她在隔離期間可以輕鬆練習，並租了一組DJ器材放到房間裡，以DJ活動的她，據了解，這次表演的曲目都是她親自編曲，趁著隔離期間為台南的表演加緊練習。然而現在因為改成線上，無法與民眾互動，主辦單位透露，整段DJ演出很可能都要拿掉，表演時間勢必會比預定還要縮短，剩下一天，正在加緊討論表演流程當中。雖然粉絲無法到場支持偶像，但轉播平台包含電視台TVBS、ouTube TVBS NEWS與OTT平台Hami Video都看得到，一樣不會錯過孝淵的精采演出。

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