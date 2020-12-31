快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

台灣在30日爆出首例英國變種病毒入侵，導致基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市紛紛於30日晚間宣布，取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播。針對最有指標性的台北市跨年會不會改成線上？台北市長柯文哲31日上午宣布，北市跨年仍照常舉辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫。

中央流行疫情指揮中心30日召開記者會，證實英國返台發燒者是感染英國變異新冠病毒，因此也加強邊境管控，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，原來的商務泡泡，除了已經核准的之外，一律取消，政策會滾動檢討，目前檢討時間暫定一個月。

面對防疫升級，總統府發言人張惇涵於第一時間表示，元旦升旗取消民眾進場觀禮，也取消總統府參觀活動，不過總統蔡英文仍會在當天上午8時30分於府內發表新年談話。

到了晚上，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市相繼公告，跨年晚會改成線上直播；而新北市耶誕城也於30日晚上熄燈後，提前閉城，使30日晚間10點為最後一場有聲版廣場光雕秀，其餘各燈區、光廊、燈飾裝置及無聲版的光雕秀等，則於31日凌晨0點熄燈後全部關閉，各貨櫃屋、賣店也在今晚結束後將不再營業。

面對各縣市相繼取消跨年開放民眾入場，柯文哲30日晚間先是在不公開場合中宣布，將於31日上午10時宣布跨年是否要舉辦，隨後也於臉書公告此消息，湧入大批民眾在底下留言，希望柯文哲將跨年晚會改為線上直播，「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」

也有部分人士痛批，柯文哲應該早點做決定。不過其實柯文哲早在日前就不斷埋伏筆，提及雖然朝著會舉辦的方向籌辦，但也要民眾有所警覺，但是「我可能前一天就跟你講說不辦了」。

不過根據《ETtoday新聞雲》31日上午9時許得到的消息，柯文哲宣布照常舉辦跨年活動。

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