北市跨年晚會逆風照辦！指揮中心：現階段「境管為主」暫不影響跨年

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內昨（30）日確認出現首例英國變種病毒新冠病例，許多縣市跨年活動取消改線上直播，台北市今（31）日宣布照常舉辦，被視為逆風。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前暫時不影響之後的跨年活動，但需遵守先前公布的大型集會防疫規範；發言人莊人祥今日重申，現階段主要為強化境管與居家檢疫，對於跨年沒有進一步限制。

27日倫敦飛台北班機有3人確診新冠，其中1人為10多歲少年，在機場出現發燒即送醫隔離；該個案檢驗Ct值僅15，顯示病毒量高，研判發病日即為登機日；指揮中心著手進行相關病毒基因序列比對，進一步證實其感染為英國變種病毒。

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國內疫情再出現變化，今天就是跨年日，包含基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市已宣布取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播。至於最有指標性的台北市跨年，市長柯文哲今上午宣布照常舉辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫。

陳時中昨已表態，現階段暫不影響跨年活動，主辦單位提出計畫就可以辦，如果沒把握做好就不要辦。先前已經公佈過相關防疫規定，不能參加的人一樣不能參與，如果違規會重罰。

莊人祥今日受訪表示，變種病毒個案入境即送醫隔離，對社區並未造成影響，現階段主要進行境管與加強居家檢疫。根據指揮中心宣布，元旦起限縮非本國籍人士入境，15日起居家檢疫以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。

指揮中心加強集會活動防疫措規範包含5點：

(1)主辦單位應於活動場域提供足量之手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

(2)室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

(3)參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。

(4)居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

(5)為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機。



陳時中昨也提醒，參加跨年活動一定要戴口罩，雖然台灣目前沒有明顯的社區感染，也沒有不明感染源的社區感染，但一樣要提高警覺。