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快訊／增2例境外移入「上海傳台入境確診」指揮中心下午2時說明

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

2020最後一天仍有病例！中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。此外，上海市衛健委今（31）早公布有1例境外移入來自台灣，指揮中心正請上海方提供資訊，目前尚未獲得回應，預期下午會進一步說明。

指揮中心統計，國內目前累積799例確診，分別為704例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、666人解除隔離、124人住院隔離中。

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指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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