快問快答／寒流襲台！桃園4國小放低溫假　52%網友贊成「要停班」

▲《ETtoday新聞雲》最新快問快答顯示，有52.16％的網友贊成，除了學生以外，天氣太冷也應該要停止上班。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

霸王級寒流襲台一夜降溫，氣象局預估中部以北、東北部及東部最低溫6-8度，南部、東南部最低溫9-10度。部分高海拔學校因低溫影響導致交通受阻，已宣布放「低溫假」停課一天。根據《ETtoday新聞雲》最新快問快答顯示，有52.16％的網友贊成，除了學生以外，天氣太冷也應該要停止上班。

對於寒流來襲，桃園市復興區宣布4所小學明天停課，《ETtoday新聞雲》30日傍晚6點20分至晚間9點20分於網路上進行快問快答，調查網友是否認為天氣太冷該停課？36.51％認為小學要停課，10.59％認為國中以下要停課，5.46％認為高中以下要停課，47.42％認為各級學校都要停課。

除了學生之外，天氣太冷是否應停止上班？52.16％贊成要停班，40.38％不贊成停班，7.44％表示沒意見。

此外，「低溫假」是否比照颱風訂出標準，54.04％贊成訂出標準，23.59％認為不用，22.36％認為應由各地方政府決定。若贊成該放低溫假，溫度為幾度該宣布停止上課或上班？35.12％認為攝氏10度以下，18.88％認為攝氏7度以下，19.27％認為攝氏5度以下，26.71％認為攝氏零度以下。

其他人也看了這些...

►北市跨年有變數？ 柯文哲明早上10點對外宣布

►侯友宜下令新北戒備 元旦3連休「風景區啟動人潮儀表板」

►基隆台南桃園宣布「跨年晚會」取消民眾進場 全程線上直播



更多熱門新聞...

►因應變種病毒！元旦升旗取消觀眾觀禮 蔡英文將發表新年談話

►總統府元旦升旗典禮「馬戲團」暖場 凱道交管、防疫規定一次看

►迎接2021元旦看這邊 參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

►振興一下我們的美麗