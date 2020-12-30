　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廣明女確診波及懷孕女同事　臨盆不能無痛分娩...沒見女兒一面就隔離

▲桃園廣明電子女子因與長榮航空機師接觸染疫確診，卻波及公司懷孕女同事，上週在林口長庚醫院待產，被臨時告知要採檢並進入負壓隔離病房，產下女嬰後立即被醫護人員送走。（圖／讀者提供）

▲廣明女確診波及懷孕女同事，待產被臨時告知要採檢並送入負壓隔離病房，產下女嬰後立即被醫護人員送走。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空紐籍機師違規與廣明女接觸害她染疫確診，連帶波及她的懷孕女同事。女同事先生指出，本月22日妻子臨盆之際他卻被臨時通知，與案771是同事關係須採檢，也是同事關係的妻子原簽訂無痛分娩卻被告知須進入負壓隔離病房，妻子歷經陣痛後產下女兒，連第一面都沒見到就被送入保溫室；林口長庚解釋，被匡列接觸者須採高規防疫措施；桃園市衛生局表示，廣明員工是本土確診案匡列之自主健康管理接觸者，衛生局第一時間安排公費採檢，生產時檢驗結果尚未有報告，後續檢驗結果為陰性。

這名與案771確診廣明女子為同事關係的男子說，他與妻子是因在廣明電子工作相識、相戀而結成連理，婚後妻子懷孕，上月22日妻子出現陣痛後到醫院待產，但卻臨時接獲公司通知，中央流行疫情指揮中心確認案771就是公司女同事，公司希望他能進行新冠肺炎採檢，但也是女同事之一的妻子臨盆在即，他無法陪場之外，連妻子原本與醫院簽訂進行無痛分娩的，也因為疫情必須進入負壓隔離病房待產，且無法進行無痛分娩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子還說，他向醫院詢問原委，並主動告知自己與案771是同事關係後，立即被請出產房，他完成整個採檢流程後，護理師告知，「報告未出來前，不能進產房陪產」，男子質疑，當下並未收到政府相關訊息，也並非被匡列需採檢者173人之一，至於原本妻子簽定的無痛分娩，也因此無法施打無痛分娩針，甚至產子後連嬰兒性別都不清楚下，嬰兒就被醫護人員送走，妻子說，連嬰兒第一面都未見到，男子不滿，「第2胎不會再選林口長庚了！」

針對男子不滿情緒，林口長庚醫院30日做出回應：
1.被匡列接觸者，採高規防疫措施。
2.基於安全負壓隔離區不做脊椎注射減痛分娩，而是採取其他肌肉注射減痛藥物作法，降低產婦疼痛。
3.新生兒產出後因產婦的PCR檢測結果尚未出來，基於防疫安全需要，所以會進行新生兒採檢確認感染風險，新生兒也立即送到負壓病房隔離觀察。
4.以上措施均有向家屬說明，防疫期間本院必須採高規格防疫措施，造成病人困擾部分，我們將再加強溝通。

▲桃園市政府衛生局針對廣明電子產婦在林口長庚醫院待產，被臨時告知要採檢並進入負壓隔離病房做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府衛生局針對廣明電子產婦在林口長庚醫院待產，被臨時告知要採檢並進入負壓隔離病房做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市衛生局也做出解釋如下：
（一）廣明員工係本土確診案匡列之自主健康管理接觸者，衛生單位第一時間安排公費採檢，生產時檢驗結果尚未有報告，後續檢驗結果為陰性。
（二）衛生局接獲民眾反應林口長庚服務態度問題及新生兒出生時未與家屬做確認，衛生局於第一時間接獲立即聯繫林口長庚針對民眾陳情進行處理，醫院亦表示已向家屬說明。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►國3大溪段擦撞廂型車側翻...後車再追撞6傷　1人下半身失知覺

►影／陸軍中尉排長輕生「10人全不起訴」　母捧遺照哭喊：台灣司法已死

►桃園生質能中心明年底營運　鄭文燦：大幅提升垃圾自主處理效率

ET快訊
後天起禁止轉機　非本國籍禁入境
國內出現英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐
新冠疫苗搶到2000萬劑　最早3月供貨
翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人險喝下肚　9業者起訴
出現禦寒新霸主！他好奇「極度乾燥怎下神壇？」　網曝真心話
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦起禁轉機、非本國籍禁入境　本國籍1/15起「要住防疫旅館、集中檢疫」

國內出現首起英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐

廣明女確診波及懷孕女同事　臨盆不能無痛分娩...沒見女兒一面就隔離

國產疫苗首件！　指揮中心：高端新冠疫苗獲准進入第二期臨床試驗

西門舉牌進化！2正妹寒風中「嬌羞徵炮友」　條件曝：13cm以上

冷風颼颼熱血依舊沸騰！台北跨年晚會ｘ台北燈節祭高科技藝術展演模式　2021一開場就玩翻台北！

台灣搶到2千萬劑新冠疫苗！最快3月供貨　1千萬劑為AZ疫苗

境外移入+2！又見菲律賓移工「有陰性證明」仍染疫

「泰國、不丹」持續爆本土疫情　即起自「中低風險國家移除」

教育部取消「教保人員考核甲等75％限制」！明年1月中旬發布

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

記憶體殺手！超萌圓寶上工囉 爬上棲架10分→ 秒大字趴睡翻

元旦起禁轉機、非本國籍禁入境　本國籍1/15起「要住防疫旅館、集中檢疫」

國內出現首起英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐

廣明女確診波及懷孕女同事　臨盆不能無痛分娩...沒見女兒一面就隔離

國產疫苗首件！　指揮中心：高端新冠疫苗獲准進入第二期臨床試驗

西門舉牌進化！2正妹寒風中「嬌羞徵炮友」　條件曝：13cm以上

冷風颼颼熱血依舊沸騰！台北跨年晚會ｘ台北燈節祭高科技藝術展演模式　2021一開場就玩翻台北！

台灣搶到2千萬劑新冠疫苗！最快3月供貨　1千萬劑為AZ疫苗

境外移入+2！又見菲律賓移工「有陰性證明」仍染疫

「泰國、不丹」持續爆本土疫情　即起自「中低風險國家移除」

教育部取消「教保人員考核甲等75％限制」！明年1月中旬發布

成年門檻下修！　滿18歲可獨立報稅

大巨蛋來了！新增萬坪辦公室面積　解北市「辦公室荒」

元旦起禁轉機、非本國籍禁入境　本國籍1/15起「要住防疫旅館、集中檢疫」

《FGO冬日祭2020大馬戲團》　粉絲搶合影「伊凡雷帝溜滑梯」留念

北市府跨年照辦　苗博雅疑：管制人力僅200人…如何有效管理？

金門驚爆防疫破口！父重病…他搭船偷渡返台「上岸3hrs才落網」

小7草莓季百款甜點登場！芋泥球咬開是草莓　還有爆餡大福超邪惡

勞動基金炒股「寶佳賺近億」　北檢提訊游迺文釐清案情

國內出現首起英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐

快訊／《驅魔麵館》金世正所屬女團宣布解散！公告「活動最後一天」

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

生活熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

斷崖式大降溫！寒潮爆發冷空氣到台南了　民驚：颱風天

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

小霸王遭嗆沒多冷　網提2016年寒流秒發抖

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

「員警配槍兼外送？」　苦主現身：別討論了

更多熱門

相關新聞

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

快生了！警察先生幫幫忙，12月16日17時許，家住台南市南化的孕婦即將臨盆生產，由其妹妹駕駛自小客車欲前往市區醫院生產，行經台20線，孕婦極度疼痛幾近昏厥，即向新化分局那拔派出所求助，警火速協調救護車，以最安全快速方法將孕婦送醫。

返台通緝犯確診　桃市衛生局回應

返台通緝犯確診　桃市衛生局回應

早產僅620公克　林口巴掌仙子住院200天白胖俊俏

早產僅620公克　林口巴掌仙子住院200天白胖俊俏

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

林口長庚推「智慧腦部脊椎導航微創手術」

林口長庚推「智慧腦部脊椎導航微創手術」

關鍵字：

廣明懷孕女臨盆林口長庚桃園市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面