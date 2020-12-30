廣明女確診波及懷孕女同事　臨盆不能無痛分娩...沒見女兒一面就隔離

▲廣明女確診波及懷孕女同事，待產被臨時告知要採檢並送入負壓隔離病房，產下女嬰後立即被醫護人員送走。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空紐籍機師違規與廣明女接觸害她染疫確診，連帶波及她的懷孕女同事。女同事先生指出，本月22日妻子臨盆之際他卻被臨時通知，與案771是同事關係須採檢，也是同事關係的妻子原簽訂無痛分娩卻被告知須進入負壓隔離病房，妻子歷經陣痛後產下女兒，連第一面都沒見到就被送入保溫室；林口長庚解釋，被匡列接觸者須採高規防疫措施；桃園市衛生局表示，廣明員工是本土確診案匡列之自主健康管理接觸者，衛生局第一時間安排公費採檢，生產時檢驗結果尚未有報告，後續檢驗結果為陰性。

這名與案771確診廣明女子為同事關係的男子說，他與妻子是因在廣明電子工作相識、相戀而結成連理，婚後妻子懷孕，上月22日妻子出現陣痛後到醫院待產，但卻臨時接獲公司通知，中央流行疫情指揮中心確認案771就是公司女同事，公司希望他能進行新冠肺炎採檢，但也是女同事之一的妻子臨盆在即，他無法陪場之外，連妻子原本與醫院簽訂進行無痛分娩的，也因為疫情必須進入負壓隔離病房待產，且無法進行無痛分娩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子還說，他向醫院詢問原委，並主動告知自己與案771是同事關係後，立即被請出產房，他完成整個採檢流程後，護理師告知，「報告未出來前，不能進產房陪產」，男子質疑，當下並未收到政府相關訊息，也並非被匡列需採檢者173人之一，至於原本妻子簽定的無痛分娩，也因此無法施打無痛分娩針，甚至產子後連嬰兒性別都不清楚下，嬰兒就被醫護人員送走，妻子說，連嬰兒第一面都未見到，男子不滿，「第2胎不會再選林口長庚了！」

針對男子不滿情緒，林口長庚醫院30日做出回應：

1.被匡列接觸者，採高規防疫措施。

2.基於安全負壓隔離區不做脊椎注射減痛分娩，而是採取其他肌肉注射減痛藥物作法，降低產婦疼痛。

3.新生兒產出後因產婦的PCR檢測結果尚未出來，基於防疫安全需要，所以會進行新生兒採檢確認感染風險，新生兒也立即送到負壓病房隔離觀察。

4.以上措施均有向家屬說明，防疫期間本院必須採高規格防疫措施，造成病人困擾部分，我們將再加強溝通。

▲桃園市政府衛生局針對廣明電子產婦在林口長庚醫院待產，被臨時告知要採檢並進入負壓隔離病房做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市衛生局也做出解釋如下：

（一）廣明員工係本土確診案匡列之自主健康管理接觸者，衛生單位第一時間安排公費採檢，生產時檢驗結果尚未有報告，後續檢驗結果為陰性。

（二）衛生局接獲民眾反應林口長庚服務態度問題及新生兒出生時未與家屬做確認，衛生局於第一時間接獲立即聯繫林口長庚針對民眾陳情進行處理，醫院亦表示已向家屬說明。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►國3大溪段擦撞廂型車側翻...後車再追撞6傷 1人下半身失知覺

►影／陸軍中尉排長輕生「10人全不起訴」 母捧遺照哭喊：台灣司法已死

►桃園生質能中心明年底營運 鄭文燦：大幅提升垃圾自主處理效率